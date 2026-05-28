Ten polski serial kryminalny okazał się hitem. Nowy sezon już w drodze

Premierowe odcinki serialu "Młode gliny" można było oglądać na antenie TVN od poniedziałku do czwartku, począwszy od 9 lutego o godz. 21:35 – i zapewne o podobnej porze będzie emitowany sezon drugi, który trafi na antenę TVN jesienią 2026 roku.

Co się wydarzy w drugim sezonie?

W życiu bohaterów, podobnie jak na służbie – nie zabraknie nieoczekiwanych zwrotów akcji. Szymon (Robert Koszucki) i Iza (Anna Dereszowska) wreszcie wypracowali relację opartą na zaufaniu. Komendantka, początkowo nieufna wobec młodego zespołu Deca, teraz będzie dla niego ogromnym wsparciem. Nieoczekiwanie jej moralny kompas zostanie wystawiony na próbę, gdy znajdzie się w relacji silnie oddziałującej na życie zawodowe. Czy dla bliskiej osoby zdecyduje się postąpić wbrew swoim przekonaniom? Michalina (Mayu Gralińska-Sakai) po powrocie z Paryża nawiąże bliską relację z kolegą z pracy. Jak zareaguje Kacper (Henryk Simon) na nowego mężczyznę u boku swojej policyjnej partnerki? W życiu Sandry (Dominika Kryszczyńska) ponownie pojawi się ojciec jej dziecka. Od rozstania nie mieli ze sobą żadnego kontaktu. Teraz mężczyzna wraca i chce poznać swoją córkę. Olek (Marcel Opaliński), po wielu przejściach z kobietami, postanowi skupić całą swoją energię na podniesieniu kwalifikacji zawodowych. Agata (Zofia Zborowska-Wrona) wraz z mężem, wezmą pod opiekę bratanka, który okaże się prawdziwym wychowawczym wyzwaniem. Związek Moniki (Katarzyna Gałązka) również zostanie wystawiony na próbę.

"Młode gliny" to jednak przede wszystkim emocjonujące sprawy kryminalne. Każdy odcinek to nowe, intrygujące śledztwo i zagadka do rozwiązania. Z jakimi wyzwaniami tym razem zmierzy się zespół z podwarszawskiej komendy? Policjanci poprowadzą między innymi sprawę brutalnej napaści na ratowników medycznych, zaginięcia kobiet, handlu narkotykami czy morderstwa.

Kto występuje w serialu?

W oryginalnie ogłoszonej obsadzie serialu znaleźli się między innymi Anna Dereszowska ("Lejdis", "Rojst", "Kamienie na szaniec"), Zofia Zborowska-Wrona ("Słaba płeć?", "Przystań", "Miłość na wybiegu"), Aleksandra Domańska ("Drogówka", "Po prostu przyjaźń", "O mnie się nie martw"), Robert Koszucki ("Cztery noce z Anną", "Warszawianka", "Och, Karol 2"), Dominika Kryszczyńska ("Dewajtis", "Lekarze na start", "Przyjaciółki"), Marcel Opaliński ("#BringBackAlice", "Korona królów. Jagiellonowie", "Uczta"), Mayu Gralińska-Sakai ("W głębi lasu", "Liczba doskonała", "Bodo"), Henryk Simon ("Milczenie Polskich Owiec") i Katarzyna Gałązka ("Klangor", "Morderczynie", "13 dni do wakacji").

Do tej obsady w październiku 2025 roku dołączyły nowe nazwiska. Wiktoria Gąsiewska wciela się w postać Basi Skowron, ambitnej i wrażliwej policjantki, Bartosz Obuchowicz natomiast w technika kryminalistycznego – Ludwika Grudnia.

Ale to nie wszystko, bowiem w drugim sezonie do obsady produkcji dołączą Paweł Deląg oraz Józef Pawłowski, Oliwer Witek, Magdalena Wieczorek, Arkadiusz Detmer i Jakub Wieczorek.

O czym jest serial?

"Młode gliny" to serial opowiadający o młodym pokoleniu policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy mierzą się z realiami swojej pracy. Codzienna służba to przecież nie tylko pogoń za przestępcami. To nieustanna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Jak bohaterowie poradzą sobie w zderzeniu z policyjną rzeczywistością?

Każdy odcinek to nie tylko nowa sprawa kryminalna. To również etyczne dylematy, konieczność podejmowania trudnych moralnie decyzji i nieustanna chęć wykazania się. Na szczęście w świecie nieopisanych policyjnych zasad młodzi funkcjonariusze będą mogli liczyć na wsparcie swoich doświadczonych kolegów.

Pod czujnym okiem Szymona Deca (Robert Koszucki), naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej, policjanci rozwiązują nawet najbardziej skomplikowane sprawy. Agata (Zofia Zborowska-Wrona) i Monika (Katarzyna Gałązka), Sandra (Dominika Kryszczyńska) i Olek (Marcel Opaliński), Michalina (Mayu Gralińska-Sakai) i Kacper (Henryk Simon) tworzą zgrany zespół. Dzięki wsparciu kolegów z komendy – Basi (Wiktoria Gąsiewska) i Jurka (Michał Węgrzyński), skutecznie prowadzą śledztwa i stawiają czoła codziennym wyzwaniom. Nad ich pracą czuwa także komendantka Izabela Muszyńska (Anna Dereszowska) – służbistka bezwzględnie przywiązana do regulaminów i procedur.

Ważną rolę w prowadzonych sprawach odgrywa Laura, patolożka sądowa (Aleksandra Domańska), której precyzyjne analizy często dostarczają kluczowych dowodów w śledztwach. Technik kryminalistyczny Ludwik (Bartosz Obuchowicz) dba o każdy szczegół na miejscu zbrodni.

W serialu w postać emerytowanego komendanta Tadeusza wciela się Jerzy Bończak, a nad poprawnością prowadzonych postępowań czuwa prokurator Matuszczak grany przez Lesława Żurka.

Kto stoi za serialem?

Serial został przygotowany przez Dział Produkcji TVN Warner Bros. Discovery. Za reżyserię odpowiadają Tomasz Matuszczak ("Królowie", "Korona królów. Jagiellonowie", "Miasto długów") oraz Łukasz Łukasik ("Malanowski. Nowe rozdanie", "48h. Zaginieni", "Sprawiedliwi - Wydział kryminalny"), za zdjęcia – Maciej Tarapacz ("Królowie", "Miasto długów", "Komisarz Alex"). Scenarzystkami wiodącymi są Magdalena Kuźnik-Czwojda ("Komisarz Mama", "Malanowski. Nowe rozdanie", "48h. Zaginieni") i Ewelina Chyrzyńska ("Cień", "Korona królów", "48h. Zaginieni").

Producentką serialu jest Maja Włodek ("48h. Zaginieni"), kierowniczką produkcji – Agnieszka Saramowicz ("48h. Zaginieni", "Malanowski. Nowe rozdanie", "Egzamin z życia"). Producentem wykonawczym jest Michał Brożonowicz ("Gąska", "Malanowski. Nowe rozdanie") i Constantin Entertainment Polska.