"Najlepszy serial roku". Megahit streamingu zdobywa względy telewidzów

W Polsce serial "Paradise" zadebiutował od razu z trzema odcinkami 28 stycznia 2025 roku na platformie Disney+, a 4 marca 2025 został wyemitowany ósmy – finałowy – odcinek.

Premiera telewizyjna

Już dziś, 28 maja 2026 roku, czwarty odcinek pierwszego sezonu "Paradise" wyemituje telewizja FX. Emisja rozpocznie się o godz. 22:00. Nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień w czwartki, a powtórki – w soboty po wieczornym paśmie filmowym.

Dwa sezony w streamingu

Jeszcze przed premierą siódmego odcinka zapadła decyzja o kontynuacji serialu. Fani mogli więc zacierać ręce i szykować się na powrót ulubionych bohaterów w drugim sezonie. Pierwotnie powrót ten miał nastąpić dokładnie rok po premierze pierwszego sezonu, czyli 28 stycznia 2026 roku, jednak data premiery została przesunięta o miesiąc – i drugi sezon "Paradise" można było oglądać w Disney+ od 3 lutego 2026 roku. Widzowie znów dostali na start od razu trzy odcinki, zaś 30 marca pojawił się odcinek ósmy i zarazem finałowy.

O czym jest drugi sezon?

Uwaga, poniższe cztery akapity zawierają spoilery i powinny być przeczytane dopiero po obejrzeniu pierwszego sezonu!

Pod koniec lipca 2025 roku gwiazdor serialu, Sterling K. Brown, w wywiadzie dla Entertainment Weekly wyjawił zarys fabuły drugiego sezonu. "Xavier jest na wolności" – powiedział o swoim bohaterze. "Szuka swojej żony, próbuje ją odnaleźć. Czy żyje? Czy nie żyje? Czy ją znajdzie? Czy jej nie znajdzie? Widzimy, jak ludzie, którzy nie mieli tych środków, jakie mieli ludzie w bunkrze, radzili sobie z życiem. Znaleźli sposób. Spotykamy ludzi, którzy są życzliwi. Spotykamy ludzi, którzy są nikczemni".

Aktor dodał również, że historia będzie podzielona na dwie odrębne części. "Sezon jest podzielony między eksplorowanie przez Xaviera tego, co na zewnątrz, a to, co dzieje się w środku po konflikcie z Sinatrą i Jane".

W drugim sezonie do obsady dołączyła Shailene Woodley ("Wielkie kłamstewka", "Spadkobiercy", "Niezgodna"). Zgodnie z doniesieniami serwisu Deadline, aktorka wciela się w postać Annie, "ocalałej" związanej z misją agenta Xaviera, której początek widzimy w finale pierwszego sezonu.

To właśnie Annie poświęcony jest w całości pierwszy odcinek nowego sezonu, który wprowadzając zupełnie nową bohaterkę i tym samym nową historię, ekscytującą i trzymającą w napięciu, zaskoczył pozytywnie wielu widzów. Podobnie jak dalsze losy Anne, z dramatycznym odcinkiem piątym na czele.

Nowe gwiazdy w obsadzie

Wśród nowych nazwisk są także Thomas Doherty ("Zaproszenie", "Katarzyna Wielka", "Następcy 2"), który gra Linka, "przywódcę gangu motocyklowego", oraz Michael McGrady ("Ray Donovan", "Gliniarze z Southland", "Polowanie na łowcę"), Timothy Omundson ("Mission: Impossible III", "Żołnierze kosmosu", "Świry") i Ryan Michelle Bathé ("Rekrut", "Tacy jesteśmy", "Imperium") – prywatnie żona Browna.

Hit w Polsce i na świecie

Pierwszy sezon serialu błyskawicznie wspiął się na 1. miejsce listy najchętniej oglądanych produkcji na platformie Disney+ – i utrzymywał się na niej przez cały sezon. Nie inaczej było za Oceanem, gdzie "Paradise" okupował sam szczyt rankingu przebojów na platformie Hulu. Takiego hitu nikt się nie spodziewał.

Widzowie byli zachwyceni serialem – pozytywnie w serwisie RottenTomatoes oceniło go 82 proc. z nich. Ale i krytycy okazali się równie przychylni – aż 82 proc. recenzji jest na plus. Ponadto doszło do rzadkiej sytuacji, że serial był oceniany coraz lepiej z odcinka na odcinek.

Już piąty epizod za sprawą obecnego w nim zwrotu akcji zrobił prawdziwą furorę – był najlepiej ocenianym z dotychczasowych odcinków, co doskonale widać po notach na platformie IMDb, gdzie uzyskał średnią 8.4, przebijając nawet bezkonkurencyjnego dotąd pilota (8.3). Ale siódmy odcinek jeszcze przebił ten wynik, uzyskując niesamowitą średnią 9.6 w dziesięciostopniowej skali.

Zarówno wśród widzów, jak krytyków nie brakowało głosów o najlepszym i najbardziej nieoczywistym serialu roku 2025 – który nad wyraz sprawnie łączy kryminalną intrygę z tłem obyczajowym.

Co więcej, drugi sezon jest oceniany jeszcze lepiej. Po trzech odcinkach pozytywnie ocenia go aż 90 proc. krytyków, zdaniem których nowy sezon jest "zdumiewająco dobry" i "trzyma wysoki poziom".

Widzowie także są pod wrażeniem. W sieci nie brakuje opinii, że drugi rok z rzędu "Paradise" okazuje się topową produkcją, jedną z lepszych, o ile nie najlepszą w obecnej ofercie streamingowej. Zagorzali fani nie mają wątpliwości: lepszego serialu w tym roku nie będzie.

Na platformie Disney+ drugi sezon "Paradise" niemal przez cały czas emisji zajmował 1. miejsce wśród najchętniej oglądanych produkcji.

O czym jest "najlepszy serial"?

O serialu "Paradise" najlepiej wiedzieć jak najmniej przed rozpoczęciem seansu, bowiem wielki twist dostajemy już w finale pierwszego odcinka. Akcja rozgrywa się w spokojnej społeczności zamieszkałej przez jedne z najbardziej wpływowych osób na świecie. Jednak ten spokój pryska, gdy dochodzi do szokującego morderstwa, po którym rozpoczyna się wysokiej rangi śledztwo.

Kto stoi za serialem?

Pierwsze skrzypce w serialu niezmiennie gra Sterling K. Brown, nominowany w ubiegłym roku do Oscara za drugoplanową rolę w komediodramacie "Amerykańska fikcja", znany również z serialu "Tacy jesteśmy" czy Marvelowskiej "Czarnej Pantery".

W pozostałych rolach w pierwszym sezonie występowali James Marsden ("Lakier do włosów", "X-Men", "Zaczarowana"), Julianne Nicholson ("Blondynka", "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", "Sierpień w hrabstwie Osage"), Sarah Shahi ("Black Adam", "Kula w łeb", "Agentka o stu twarzach"), Krys Marshall ("For All Mankind", "Supergirl", "Małpi biznes"), Nicole Brydon Bloom ("Pozłacany wiek", "Romans", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna"), Aliyah Mastin, Percy Daggs IV ("Nie oddalaj się", "Ostatnie dni Ptolemeusza Greya", "Solówki"), Jon Beavers ("Sugar", "Horyzont. Rozdział 1", "Licorice Pizza"), Charlie Evans ("Zostaw świat za sobą"), Richard Robichaux ("Boyhood", "Drużyna", "Ocean's 8") oraz gościnnie Glynn Turman ("Ma Rainey: Matka bluesa", "Rustin", "Fargo").

Producentami wykonawczymi serialu są Dan Fogelman ("Tacy jesteśmy"), John Hoberg ("Czarno to widzę"), Jess Rosenthal ("Tacy jesteśmy", "Zbrodnie po sąsiedzku"), Steve Beers ("Tacy jesteśmy", "21 Jump Street"), a także sam Sterling K. Brown oraz duet John Requa i Glenn Ficarra ("I Love You Phillip Morris", "Kocha, lubi, szanuje", "Focus"), którzy także stanęli za kamerą poszczególnych odcinków. Wśród reżyserów są również Hanelle M. Culpepper ("Gwiezdne wojny: Akolita", "Star Trek: Picard", "Kung Fu") oraz Gandja Monteiro ("Wednesday", "Nowy smak wiśni", "The Chi").

Serial został wyprodukowany przez 20th Television.