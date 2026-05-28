Domknięcie bestsellerowej trylogii. Kultowy polski serial powraca

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Tomasz Włosok jako Malcolm i Michał Balicki jako Stomil na planie serialu "Eskapada XD"/Canal+
"Edukacja XD", czyli drugi sezon przebojowej "Emigracji XD", nie będzie ostatnią serialową adaptacją bestsellerowej powieści Malcolma XD. Trylogia domknie się za sprawą trzeciego sezonu, zatytułowanego "Eskapada XD". Właśnie ruszyły zdjęcia do produkcji. Na której platformie VOD będzie można śledzić nowe przygody Malcolma i Stomila, którzy z miejsca zyskali status kultowych bohaterów polskiego ekranu?

Serial "Eskapada XD" powstaje na zamówienie CANAL+ online.

O czym będzie serial?

Serial ponownie skupi się na absurdach codziennych sytuacji i bohaterach próbujących ogarnąć kolejny etap (prawie) dorosłego życia. W tej odsłonie powrócą również inni dobrze znani bohaterowie z uniwersum XD, a obok nich pojawią się nowe postaci, które mocno skomplikują życie Malcolma i Stomila.

Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że "Eskapada XD" zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy – mówi Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska.

Za kamerą spotykają się twórcy odpowiedzialni za sukces "Emigracji XD" oraz "Edukacji XD" – Łukasz Kośmicki jako reżyser i współscenarzysta oraz Malcolm XD jako współscenarzysta i producent kreatywny.

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W "Eskapadzie XD" Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale "na szczęście" cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli – wyznaje reżyser Łukasz Kośmicki.

Domknięcie trylogii Malcolma XD

Serial "Eskapada XD" będzie adaptacją ostatniej części z trylogii napisanej przez Malcolma XD. W rolach głównych powrócą Tomasz Włosok i Michał Balicki, a po drugiej stronie kamery ponownie zagoszczą Łukasz Kośmicki (reżyser i współscenarzysta) oraz Malcolm XD (scenarzysta). Producentami wykonawczymi ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Jan Kępiński.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że już od 30 lat pracują z nami najlepsi komediowi Twórcy. Kochamy bohaterów produkowanych przez nas komedii – Jurka Kilera, Cezarego Cezarego i ekipę 13 posterunku, Chłopaków, którzy nie płaczą, pracowników Kropliczanki z THE OFFICE PL, no i oczywiście Malcolma i Stomila – którzy, zamiast płakać, śmieją się razem z nami i widzami CANAL+. Obiecujemy, że ta wesoła gromadka będzie się powiększać – mówiła w maju 2025 roku Małgorzata Seck, v-ce prezeska ds. programowych CANAL+

Bardzo cieszymy się, że historia Malcolma i Stomila została pokochana przez widzów CANAL+. Trzecia część losów opisanych przez Malcolma XD pt. "Eskapada" jest już dostępna w księgarniach i z ogromną przyjemnością przystąpimy do jej ekranizacji – dodawała Dorota Kośmicka, producentka wykonawcza Jake Vision DGA Studio.

"Drugi sezon jest jeszcze lepszy"

Wszystkie odcinki "Edukacji XD" są dostępne w serwisie CANAL+ online. Krytycy zgodnie zwracają uwagę, że drugi sezon jest jeszcze lepszy, zabawniejszy i bardziej szalony od poprzedniego.

"Drugi sezon jeszcze lepszy! Zabawniej, potoczyściej i wciąż wspaniała dynamika między Malcolmem a Stomilem. Balicki – komediowa życiówka! Po 6 odc. ciut gorzej" – zauważa Kamil Kalbarczyk z magazynu "Ekrany".

"Bardzo udane. Stomil mistrz, mocny drugi plan oraz nagłe, zaskakująco dramatyczne zwroty akcji i trafne społeczne obserwacje, które przełamują lawinowe gagi" – spostrzega krytyk Bartek Czartoryski.

"Dramaturgicznie lepszy niż książka. Humor plącze się z melancholią i celnymi obserwacjami socjologicznymi. Dialogi i obsada na plus" – pisze Michał Piepiórka.

"Formuła serialu uzasadniona, bo za każdym razem sypie się równie przyjemnie, a jako całość to prawdopodobnie jedna z najlepszych polskich komedii ostatnich lat" – przekonuje Dawid Adamek z portalu Sfilmowani.

"Najlepszy serial komediowy nakręcony w PL od lat" – kwituje Karolina Korwin-Piotrowska.

"Najlepsza polska komedia od lat"

Skądinąd już pierwszy sezon był tak określany. Nikodem Pankowiak z portalu Serialowa.pl nazwał "Emigrację XD" "najlepszą polską komedią od lat", Urszula Korąkiewicz z Wirtualnej Polski – "absurdalnie zabawną komedią drogi", a Marek Fall i Jacek Sobczyński z Newonce.net mianowali Malcolma XD "nową gwiazdą na nieboskłonie krajowej kinematografii".

"Polacy są otwarci na takie komedie"

"Emigracja XD" okazała się tak ogromnym sukcesem, że decyzja o kontynuacji była natychmiastowa. Sceny z serialu królowały w mediach społecznościowych, a takie postaci jak Malcolm, Stomil czy Zbyszek już na stałe zapiszą się w historii kultowych polskich bohaterów serialowych. Tak pozytywny odbiór pokazuje, że Polacy są otwarci na komedie, które pod płaszczykiem tzw. lol-contentu pokazują nas w krzywym zwierciadle – tak decyzję o kontynuacji uzasadniała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ Polska.

"Trud znalazł godne odzwierciedlenie"

Może zabrzmieć to nieprawdopodobnie, ale praca przy "Edukacji XD" była w wielu momentach jeszcze bardziej wymagająca, ale i ekscytująca od produkcji "Emigracji XD". Już przy pisaniu scenariusza podejrzewaliśmy, że niełatwo będzie zrealizować sceny takie jak bratobójcza walka rodziny Kobielaków, wysadzenie podziemi Pałacu Kultury i Nauki, czy wizyta u dyrektora Bogusiaka. Natomiast jestem przekonany, że trud ten znalazł godne odzwierciedlenie na ekranie. Chociaż akurat w przypadku dyrektora Bogusiaka, wyraz "godne" wydaje się być nieco niefortunny – mówi Malcolm XD, scenarzysta i autor książki.

Wiele znanych nowych twarzy w obsadzie

W główne role ponownie wcielają się Tomasz Włosok i Michał Balicki, serial reżyseruje Łukasz Kośmicki ("Emigracja XD", "Klangor"), który wraz z Malcolmem XD jest autorem scenariusza na podstawie książki.

Powracają również znani z pierwszego sezonu rodzice głównego bohatera – Agnieszka Suchora i Andrzej Zieliński.

Wśród obsady pojawi się wiele znanych nowych twarzy, w tym Jan Frycz ("Ślepnąc od świateł"), Sebastian Stankiewicz ("Furioza"), Wojciech Mecwaldowski ("Klangor"), Paweł Wilczak ("Pan T."), Beata Kawka ("Inni ludzie"), Dawid Piejko ("Chleb i sól"), Emilia Walus ("Algorytm miłości"), Ewa Konstancja Bułhak ("Drogówka"), Artur Dziurman ("Rojst"), Karol Bernacki ("Algorytm miłości"), Marek Kasprzyk ("Pajęczyna"), Mateusz Dymidziuk ("Algorytm miłości"), Krzysztof Stelmaszyk ("Dziewczyny ze Lwowa") i Ewa Gawryluk ("Algorytm miłości").

Za kostiumy odpowiadała Dorota Williams, charakteryzacją zajmowała się Adrianna Merska, scenografią – Katarzyna Jędrzejczyk, muzyką – Marcin Macuk, operatorem obrazu jest Marek Rajca, kierownikiem produkcji – Marcin Imach. 

Producentkami po stronie CANAL+ są Beata Ryczkowska i Agnieszka Nejman, natomiast producentami kreatywnymi ze strony Jake Vision DGA Studio są Dorota Kośmicka i Malcolm XD, a producentem wykonawczym jest Jan Kępiński.

O czym opowiada "Edukacja XD"?

Po szalonej przygodzie emigracyjnej Stomil i Malcolm wracają do Polski. Już nie do miasta, którego liczba mieszkańców ledwo przekracza 10 000 mieszkańców, a prosto do stolicy. Po ciężkich doświadczeniach z pobytu za granicą czeka na nich kolejna fala absurdów dorosłego życia.

Razem z drugim sezonem nabiorą sprytu, nauczą się kombinować i zgłębią tajniki niezwykle lokalnej, na wskroś polskiej sztuki przedsiębiorczości. Lekcje, które odbiorą, nie mieszczą się w standardzie nauczania. Czeka ich bowiem nauka biznesu. PO POLSKU.

Od walki z dziekanatem, gdzie nic się nie da załatwić, no, chyba że jest się wyposażonym w bombonierkę i urok Stomila, przez konszachty z lokalnym ziomeczkiem dealerem, marzącym o narkotykowym Custom Relations Management, po crème de la crème polskiego januszowania, czyli kilkanaście spółek założonych na słupy i martwą babcię, zasiedzenia i przejęcia nieruchomości oraz próbę sprzedaży Polski w wykonaniu Prezesa i mecenasa Korytki. To u nich staż finalnie odbędą Malcolm i Stomil (w roli asystenta bezpłatnego stażysty).

Na drodze ku zawodowemu sukcesowi szalona przygoda poniesie ich także do Antwerpii w poszukiwaniu żydowskich stryjecznych potomków Romana Dmowskiego.

