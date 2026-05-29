Dziennik Gazeta Prawana logo

Nieoczywisty serial na półmetku sezonu. Przed bohaterami nowe wyzwania

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Witamy we Wrexham"
"Witamy we Wrexham"/Materiały prasowe
Wyczekiwany przez fanów czwarty odcinek piątego sezonu serialu "Witamy we Wrexham" trafił właśnie do streamingu. Ten nieoczywisty serial sportowy daje widzom wyjątkowy wgląd w to, co dzieje się na boisku, w szatni i wśród zawodników – wszystko w trakcie najważniejszych meczów w historii klubu. Gdzie można oglądać serial?

Czwarty odcinek piątego sezonu nagrodzonego Emmy serialu dokumentalnego FX "Witamy we Wrexham" pojawił się dziś, 29 maja, w Disney+. Sezon liczy osiem odcinków.

O czym opowiada serial?

"Witamy w Wrexham" to serial ukazujący marzenia i zmartwienia Wrexham, robotniczego miasta w północnej Walii w Wielkiej Brytanii, w którym dwie gwiazdy Hollywood decydują o przyszłości trzeciego najstarszego klubu na świecie. W 2020 roku Rob McElhenney ("U nas w Filadelfii") i Ryan Reynolds ("Deadpool") wspólnymi siłami kupili grający w piątej lidze klub piłkarski Wrexham AFC w nadziei, że stworzą historię sukcesu, której wszyscy będą kibicować. Świat to dostrzegł, a w zespole zaszły zmiany.

Po piętnastu bolesnych sezonach w National League klub w końcu awansował ponownie do English Football League. Zawodnicy grają teraz o wyższą stawkę, napotykają mocniejszą konkurencję, a klub zmaga się z kontuzjami i innymi problemami. Oddany personel i kibice cieszą się z przywrócenia klubowi i miastu dawnej chwały, ale powrót do EFL oznacza nowe wyzwania. Czy Wrexham AFC im sprosta i sięgnie po kolejne sukcesy?

Klub wywalczył dwa awanse z rzędu, docierając po raz pierwszy od 20 lat do EFL League One. Piłkarze i kibice marzą teraz o awansie do Premier League, przygotowując się jednocześnie na wyzwania, jakie niesie każdy kolejny szczebel.

Kto stoi za serialem?

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu o dwóch amerykańskich aktorach z wielkim marzeniem można oglądać w Disney+.

Producentami wykonawczymi "Witamy we Wrexham" są Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Josh Drisko, Bryan Rowland, Jeff Luini, Humphrey Ker, Nick Frenkel, George Dewey oraz Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma i Andy Thomas z Boardwalk Pictures. Serial powstaje we współpracy More Better Productions, Maximum Effort Productions, 3 Arts Entertainment i Boardwalk Pictures.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezondisney+serial sportowyRyan Reynolds
Powiązane
"Młode gliny", sezon 2.
Ten polski serial kryminalny okazał się hitem. Nowy sezon już w drodze
Tomasz Włosok jako Malcolm i Michał Balicki jako Stomil na planie serialu "Eskapada XD"
Domknięcie bestsellerowej trylogii. Kultowy polski serial powraca
Kenneth Iwamasa
To on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNieoczywisty serial na półmetku sezonu. Przed bohaterami nowe wyzwania »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek
98 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
98 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę?
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj