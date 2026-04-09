Dziennik Gazeta Prawana logo

Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa Ketaminy" skazana

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:50
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Mark Geragos, adwokat Jasveen Sanghy, "Królowej Ketaminy"
Mark Geragos, adwokat Jasveen Sanghy, "Królowej Ketaminy"/PAP/EPA
Dilerka narkotykowa Jasveen Sangha, nazywana "Królową Ketaminy", została skazana w środę czasu amerykańskiego w kalifornijskim sądzie na 15 lat więzienia w związku ze śmiercią aktora Matthew Perry'ego. Gwiazdor znany przede wszystkim z kultowego serialu "Przyjaciele" zmarł z powodu przedawkowania ketaminy.

Jak poinformowała agencja Reuters, 42-letnia Sangha, posiadająca obywatelstwo USA i Wielkiej Brytanii, przyznała się do prowadzenia w swoim domu w dzielnicy North Hollywood w Los Angeles punktu dystrybucji narkotyków oraz do pięciu zarzutów karnych związanych ze sprawą.

15 lat więzienia zamiast 65

Kobiecie groziło do 65 lat więzienia, jednak sędzia, zgodnie z rekomendacją prokuratury, wymierzyła karę 15 lat pozbawienia wolności. Obrona wnosiła o uznanie dotychczasowego aresztu za karę wystarczającą. Wyrok uznano za surowszy niż kary nałożone na pozostałych współoskarżonych, w tym dwóch lekarzy.

Przyczyna śmierci Matthew Perry'ego

Gwiazdor serialu "Przyjaciele" Matthew Perry został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w jacuzzi w swoim domu w Los Angeles. Aktor, który przez dekady zmagał się z uzależnieniem, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej telewizji dzięki roli Chandlera Binga. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były "ostre skutki działania ketaminy", które doprowadziły do utraty przytomności i utonięcia. Substancja, stosowana medycznie między innymi w leczeniu depresji, bywa również nadużywana jako środek odurzający.

Nazywana "Królową Ketaminy" Sangha przyznała, że sprzedała łącznie 51 fiolek ketaminy pośrednikowi Erikowi Flemingowi, który przekazywał je Perry’emu przy udziale swojego asystenta Kennetha Iwamasy. To właśnie Iwamasa, według prokuratury, podał aktorowi co najmniej trzy dawki substancji bezpośrednio przed jego śmiercią.

Przyznanie się  do winy

W ramach porozumienia z sądem Sangha przyznała się, między innymi, do dystrybucji ketaminy ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenia handlu narkotykami. Potwierdziła też, że wcześniej sprzedała ketaminę innej osobie, która zmarła kilka godzin po jej zażyciu. Pozostali oskarżeni w sprawie, w tym Fleming, Iwamasa oraz lekarze Mark Chavez i Salvador Plasencia, także przyznali się do zarzutów federalnych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: śmierćPrzyjacieleMatthew Perryketamina
oprac. Piotr Kozłowski
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj