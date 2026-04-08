Najbardziej wyczekiwany serial roku już w streamingu. To adaptacja bestsellerowej powieści

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:00
"Testamenty"
To najbardziej wyczekiwany serial 2026 roku. Nastąpiła premiera bestsellerowej adaptacji powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Artwood "Testamenty". Serialowy sequel "Opowieści podręcznej" przedstawia dramatyczną opowieść o dojrzewaniu, śledząc losy uciemiężonych nastolatek w Gileadzie. Gdzie można oglądać nowy serial?

Serial "Testamenty" pojawił się dziś, 8 kwietnia na platformie Disney+. Na start udostępnione zostały trzy odcinki, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień.

O czym jest serial?

Kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kto występuje w serialu?

W serialu główne role grają Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej", "Uznany za niewinnego"), Lucy Halliday ("Blue Jean") i Ann Dowd ("Odkupienie", "Dziedzictwo. Hereditary", "Powrót do Garden State"), a partnerują  im Mabel Li ("Safe Home"), Amy Seimetz ("Zabójczy upał", "Smętarz dla zwierzaków", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Brad Alexander ("Lynley", "Spod powierzchni", "Ty"), Rowan Blanchard ("Pułapka czasu", "Snowpiercer", "Poker Face"), Mattea Conforti ("Wszyscy święci New Jersey", "Dozorca", "Gotham"), Zarrin Darnell-Martin ("Ginny i Georgia", "Szaleństwo", "Spotlight"), Eva Foote ("Detektyw Murdoch"), Isolde Ardies ("Detektyw Murdoch", "Na marginesie"), Shechinah Mpumlwana ("Dziewczyna na medal", "Historie z dreszczykiem", "Nowe gliny"), Birva Pandya ("Nowe życie", "The Umbrella Academy", "Detektyw Murdoch") oraz Kira Guloien ("Głosy kobiet", "Detektyw Murdoch", "Star Trek: Nieznane nowe światy").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera ("Opowieść podręcznej"), a producentami wykonawczymi są gwiazda "Opowieści podręcznej" Elisabeth Moss, Warren Littlefield, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
