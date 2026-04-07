Hitowy serial katastroficzny wraca. To najbardziej spektakularny sezon

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
"Fire Country"
"Fire Country"/Viaplay
W polskim streamingu pojawiły się właśnie wszystkie odcinki trzeciego sezonu hitowego serialu katastroficznego "Fire Country". Nowy sezon jest najbardziej spektakularnym – nie tylko według zapowiedzi twórców, ale również zdaniem widzów i krytyków. Gdzie można oglądać nową odsłonę chwalonej produkcji?

Wszystkie odcinki trzeciego sezonu serialu "Fire Country" można oglądać od dziś, 6 kwietnia, na kanale Viaplay Filmy i Seriale, który jest dostępny w formie dodatkowej subskrypcji w serwisach Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są Tony Phelan i Joan Rater ("Chirurdzy", "Światełko", "Rada Ojców") oraz Max Thieriot grający zarazem główną rolę.

Kto występuje w trzecim sezonie?

Pierwsze skrzypce w tym sezonie grają wspomniany Max Thieriot ("Seal Team", "Bates Motel") oraz Stephanie Arcila ("Nie oddychaj 2") i Jason Fernandes ("Nóż w nocnej ciszy").

O czym jest trzeci sezon?

Trzeci sezon produkcji "Fire Country" rozpoczyna się w dniu ważnej ceremonii – na ślubnym kobiercu staje Gabriela Perez (Stephanie Arcila), ratowniczka medyczna współpracująca z jednostką, a także była ukochana głównego bohatera, Bode'a Donovana (Max Thieriot).

Jak to w serialach akcji bywa, piękny moment zostaje przerwany przez... katastrofę helikoptera, zmuszającą zespół Cal Fire do natychmiastowej akcji ratowniczej. Choć taki scenariusz dla większości panien młodych byłby koszmarem, dla Gabrieli, jej narzeczonego Diego (Jason Fernandes) oraz byłego partnera to szansa na nowy początek – bez tajemnic i kłamstw.

Oprócz skomplikowanych relacji w serialu zobaczymy to, co najważniejsze, czyli spektakularne akcje ratownicze, w których członkowie jednostki wykażą się heroizmem, siłą i odwagą. Produkcja uzyskała nominację do nagrody dla najlepszego serialu akcji w plebiscycie 4th Critics' Choice Super Awards (2024).

