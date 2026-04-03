Serial na bazie kultowej komedii powrócił. Oceny wystrzeliły

Piotr Kozłowski
3 kwietnia 2026, 10:00
"Ted", sezon 2./Materiały prasowe
Piąty odcinek drugiego sezonu hitowego serialu "Ted", stanowiącego prequel kultowej serii komedii, trafił właśnie na popularną platformę streamingową w Polsce. Jej abonenci przed dwoma tygodniami dostali od razu trzy odcinki nowego sezonu. Zarówno widzowie, jak krytycy są zachwyceni nową odsłoną. Gdzie można ją oglądać?

Piąty odcinek drugiego sezonu hitowego serialu komediowego "Ted" można oglądać od dziś, 3 kwietnia, wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

Skok jakości

Krytycy zwracają uwagę na niesamowity skok jakości serialu. Potwierdzają to dane z opiniotwórczego portalu Rotten Tomatoes – w przypadku pierwszego sezonu 74 proc. recenzji było pozytywnych, podczas gdy drugi sezon ocenia pozytywnie pełne 100 proc. recenzentów.

O czym jest serial?

Akcja serialu, poprzedzająca wydarzenia przedstawione w serii filmów, rozgrywa się w 1993 roku, kiedy chwila największej sławy misia Teda właśnie przemija. Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) – i kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.

"Ted" oczami twórców

Każde pokolenie rozwija swój własny, unikalny styl artystyczny, swój własny sposób postrzegania świata. W latach 20. dokonano jazzowej rewolucji. W latach 50. do głosu doszedł ekspresjonizm abstrakcyjny. My potrafimy tworzyć unikalne kontynuacje kasowych kinowych hitów, które trafiają do serwisów streamingowych. Pozostając wiernymi tej tradycji, oddajemy w ręce widzów serial "Ted". Jest to prequel serii filmów Ted. Choć akcja serialu rozgrywa się w latach 90., przekazuje on ponadczasową prawdę – bycie 16-latkiem jest do bani. Jedyne, co pozwala przetrwać ten trudny czas, to prawdziwy przyjaciel – nawet jeśli jest to magiczny miś o niewyparzonym języku i wielkim zamiłowaniu do narkotyków. Wszyscy trzej w latach 90. byliśmy nastolatkami z Bostonu i okolic, gdzie toczy się akcja serialu, więc przedstawione tu historie są nam bardzo bliskie. Zafundowaliśmy naszym bohaterom doświadczenia i upokorzenia, jakie sami przeżyliśmy. Wiele rzeczy też wymyśliliśmy (scenariusz musi mieć wiele stron, a prawdziwe życie jest zazwyczaj nudne) – tak o serialu opowiadali sami twórcy: Seth MacFarlane (pełniący obowiązki producenta wykonawczego, scenarzysty, reżysera oraz showrunnera), Paul Corrigan i Brad Walsh (pełniący obowiązki producentów wykonawczych, scenarzystów i showrunnerów).

Pierwszy sezon

Serial "Ted" zadebiutował w SkyShowtime 22 lutego 2024 roku. Serial spotkał  się z przychylnością krytyków (74 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes) i wręcz entuzjastyczną reakcją  widzów (90 proc. pozytywnych opinii tamże).

