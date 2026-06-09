To może być polski romans roku. Historia dojrzałej miłości już budzi emocje

Film "Radioamator" pojawi się w polskich kinach w 2027 roku.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Tomasz Habowski ("Piosenki o miłości"), a za zdjęcia – Tomasz Woźniczka ("Chleb i sól", "Ukryta sieć", "Glorious Summer")

"Film sięga po formułę ciepłego, emocjonalnego kina środka. To opowieść o dojrzałych bohaterach, którzy stają przed nowym rozdziałem życia" – informuje dystrybutor, firma Kino Świat.

Twórcy "Radioamatora" podkreślają, że film nie będzie nostalgiczną opowieścią o przemijaniu. Wręcz przeciwnie – ma to być kino współczesne, pełne światła, muzyki i energii. Ważną rolę odegra także soundtrack złożony między innymi z dawnych przebojów, dziś już niemal zapomnianych. To kino środka z autorskim sercem: zabawne, przystępne, ale emocjonalnie uczciwe – zapowiadają twórcy.

Kto występuje w filmie?

W tytułową rolę wciela się Arkadiusz Jakubik ("Dom zły", "Kler", "Drogówka"), któremu partnerują Danuta Stenka ("Nigdy w życiu!", "Chopin. Pragnienie miłości", "Sala samobójców. Hejter"), Magdalena Koleśnik ("Sweat", "Ukryta sieć", "Inni ludzie"), Jakub Dyniewicz ("Niebo. Rok w piekle", "Napad", "Śleboda"), Andrzej Grabowski ("Morfeusz", "Pitbull", "Zróbmy sobie wnuka"), Tomasz Włosok ("Piosenki o miłości", "Dziki", "Król dopalaczy"), Andrzej Mastalerz ("Zmruż oczy", "Wojaczek", "Nad rzeką, której nie ma") oraz Robert Talarczyk ("Twarz", "Drzazgi", "Barbórka").

O czym jest film?

Czy po sześćdziesiątce można zakochać się na nowo, odzyskać apetyt na życie i nauczyć się mówić o emocjach? Twórcy filmu "Radioamator" przekonują, że tak – i robią to z humorem, czułością oraz dużą dawką życiowej prawdy.

Bohaterem filmu jest Krzysztof – 65-letni emeryt (Arkadiusz Jakubik), który po czterdziestu latach pracy w fabryce słodyczy nagle traci rytm porządkujący całe jego życie. Samotność, trudna relacja z córką (Magdalena Koleśnik) i wspomnienia o zmarłej żonie zaczynają wracać ze zdwojoną siłą. Gdy trafia do sanatorium w górach, początkowo traktuje wyjazd jak przykry obowiązek. Wszystko zmienia się jednak wraz ze spotkaniem Małgorzaty (Danuta Stenka) i powrotem do dawnej pasji – krótkofalarstwa.