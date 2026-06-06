Mocny film w streamingu. Amerykański hit kręcony w Polsce na kolejnej platformie

"Prawdziwy ból" od dziś, 6 czerwca 2026 roku, mogą oglądać również abonenci serwisu HBO Max.

O czym jest "Prawdziwy ból"?

"Prawdziwy ból" to historia kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benjiego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Podczas tej podróży odkrywają nie tylko nieznane dotąd miejsca oraz fakty z historii ich rodziny, ale próbują też odbudować trudne i pełne napięć relacje.

Kto stoi za "Prawdziwym bólem"?

Jesse Eisenberg napisał scenariusz, reżyseruje i występuje w filmie, a partneruje mu Kieran Culkin, którego do niedawna podziwialiśmy w serialu "Sukcesja". Zdaniem krytyczki filmowej Magdy Maksimiuk obaj aktorzy "dają prawdziwy popis swoich aktorskich umiejętności, pokazując oblicza, jakich dotąd nie znaliśmy, czy to szwendając się po warszawskim Muranowie, czy podróżując pociągiem PKP".

Drugi pełnometrażowy film Eisenberga, aktora nominowanego do Oscara za rolę Marka Zuckerberga, twórcy Facebooka, w dramacie "The Social Network", został wyprodukowany przez Ewę Puszczyńską i Emmę Stone.

W filmie występują również zdobywca nagrody BAFTA i nominowany do nagrody Emmy Will Sharpe ("Biały Lotos"), nominowana do Złotego Globu Jennifer Grey ("Dirty Dancing"), Kurt Egyiawan ("Beasts of No Nation"), Liza Sadovy ("A Small Light") i Daniel Oreskes ("Zbrodnie po sąsiedzku").

Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek ("EO"), za scenografię - Mela Melak ("Lipstick on the Glass"), za kostiumy - Małgorzata Fudala ("Dziewczyna z igłą"), za charakteryzację - Olga Nejbauer ("Miłość na pierwszą stronę"), za montaż - Robert Nassau ("The Big Sick"), zaś kierowniczką castingu jest Jessica Kelly ("Midsommar").

Oscar dla aktora drugoplanowego

Film zebrał wyróżnienia na całym świecie i był jednym z faworytów do nagród podczas gali rozdania Oscarów 2025. Zdobył dwie nominacje – za scenariusz Jessego Eisenberga oraz za drugoplanową rolę Kierana Culkina, a tę drugą nominację zamienił na statuetkę. Aktor otrzymał za swój występ także prestiżowy Złoty Glob.