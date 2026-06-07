Nowa polska komedia o kobietach. Stoi za nią twórca "Lejdis"

Komedia "Jak żyć, żeby nie zwariować" trafi do kin 23 października.

O czym jest film?

Anka to ma fajne życie. Kochający mąż, udane dzieci, fajna praca i świetne mieszkanie w centrum. Co może pójść nie tak? Na przykład... wszystko. Mąż zdradza, praca odchodzi, dzieci mają humory, a mieszkaniem interesuje się komornik. Przed Anką zaskakująco prosty wybór: albo położy się i umrze z rozpaczy albo zacznie wreszcie żyć! Na własnych warunkach, według swojego widzimisię i na pełnej petardzie. W dobie recyclingu atrakcyjna panna z odzysku ma wielką przyszłość. Wystarczy, że się trochę ogarnie, opędzi od nadopiekuńczej matki, dogada z dziećmi i znajdzie nowy pomysł na siebie. A uwierzcie, że pomysłów akurat Ance nie brakuje! Garść odwagi, mnóstwo wiary w siebie, szczypta niezależności i ocean poczucia humoru – to jest przepis na nową Ankę!

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Magdalena Popławska ("Teściowie 3", "Scheda", "Czarna owca", "Osiecka", "Usta, usta", "Atak paniki"), a partnerują jej Piotr Rogucki ("Heweliusz", "Minuta ciszy, "Znachor", "Matki Pingwinów", "Wielka woda", "Stulecie Winnych"), Kamil Szeptycki ("Morfeusz", "Czarna owca", "Jak poślubić milionera?", "Piłsudski", "Chopin, Chopin!", "Kamienie na szaniec"), Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Historia Tomka Komendy", "Johnny", "Hiacynt", "Ukryta sieć", "Rojst"), Dorota Kolak ("Za duży na bajki", "Uwierz w Mikołaja", "Zabawa, zabawa", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje", "Plan B"), Krzysztof Stelmaszyk ("Plan B", "Testosteron", "Vinci 2", "Listy do M. 2", "Miasto 44", "Wkręceni", "Och, Karol 2") oraz Barbara Wypych ("Matki Pingwinów", "Sonata", "Rojst", "Kruk", "Powidoki", "Lęk").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowali według własnego scenariusza Tomasz Konecki, współtwórca kultowych komedii "Lejdis", "Ciało" i "Testosteron", oraz Iwona Ogonowska-Konecka.