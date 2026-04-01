Najgorsze polskie filmy. Ogłoszono nominacje do antynagród Węże 2026

Poniżej prezentujemy pełną listę tegorocznych nominacji.

Węże 2026 – nominacje

WIELKI WĄŻ

"100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka) – za stworzenie filmu o maturzystach z myślą o widzach, którzy nawet nie aspirują do egzaminu dojrzałości.

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca) – za dzieło, które w przyszłości będzie stawiane w jednym rzędzie z "Opisem obyczajów" Kitowicza.

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski) – za konsekwentne niszczenie wizerunku Jana Brzechwy i jego najwybitniejszego dzieła.

"Nieprzyjaciel" (reżyseria Michał Krzywicki, producenci Agnieszka Odorowicz, Andrzej Papis, Maciej Sowiński) – za interesującą ekranizację angielskiego skrótowca "WTF".

"Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Maciej Kawulski - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Krystian Kuczkowski - "Jesteśmy Żugajkami"

Michał Tylka - "Wujek Foliarz"

Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Krzysztof Gureczny, Agnieszka Kruk - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Michał Krzywicki, Krzysztof Pacewicz, Sczepan Różalski - "Nieprzyjaciel"

Krystian Kuczkowski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Agnieszka Porzezińska, Iwona Strzałka - "Misie"

Patryk Vega - "Putin"

Łukasz Zdanowski - "100 dni do matury"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Mikołaj Kubacki - "Wujek Foliarz"

Mikołaj Roznerski - "Piernikowe serce"

Sławomir Sobala - "Putin"

Sebastian Stankiewicz - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Barbara Kurdej-Szatan - "Piernikowe serce"

Joanna Opozda - "Nieprzyjaciel"

Morgane Polański - "Skarbek"

Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Kamila Urzędowska - "Ministranci"

NAJGORSZY DUET

Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Tomasz Karolak i Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa"

Małgorzata Mikołajczak i Krzysztof Zalewski - "Misie"

Putin i duch chłopca - "Putin"

Putin i pielucha - "Putin"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Małgorzata Foremniak - "100 dni do matury"

Jacek Koman - "100 dni do matury"

Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

Maciej Stuhr - "Planeta Singli 4: Wyspa"

Robert Więckiewicz - "Vinci 2"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

"Piep*zyć Mickiewicza 2" (reżyseria Sara Bustamante-Drozdek, producenci Tadeusz Lampka, Stanisław Szymański)

"Planeta Singli 4: Wyspa" (reżyseria Sam Akina, Michał Chaciński, producent Radosław Drabik)

"Uwierz w Mikołaja 2" (reżyseria Anna Wieczur, producenci Tadeusz Lampka, Magdalena Nalepa)

"Vinci 2" (reżyseria Juliusz Machulski, producent Zbigniew Domagalski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI

"100 dni do matury" (reżyseria Mikołaj Piszczan, producenci Anna Zychowicz, Mateusz Kowalczyk, Łukasz Wojtyca, Konrad Dudziński, Błażej Pieczonka)

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

"Jesteśmy Żugajkami" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Małgorzata Kuczkowska, Karolina Kuczkowska)

"Loterie influencerów. Genialny biznes czy przekręt?" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producent Krystian Kuczkowski)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Dron w ministerstwie - "100 dni do matury"

Friz "metaforujący" tekst swojej ślubnej piosenki - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

Kropla krwi Jezusa zapładniająca Maryję w tunelu czasoprzestrzennym - "Ja jestem Niepokalane Poczęcie"

Bartłomiej Topa wyrzygujący szatana po połknięciu czarnego plemnika - "Martwi przed świtem"

Putin w pielusze - "Putin"

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Zaświaty - "Misie"

Wybuch bomby w samochodzie - "Nieprzyjaciel"

Putin - "Putin"

Utopiec - "Skarbek i tajemnica magicznego sreberka"

Celownik na papieżu - "Zamach na papieża"

NAJGORSZY TELEDYSK

"Przestrzeń" Trzech Króli - "100 dni do matury"

"Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

"Twój głos" Roxie Węgiel - ""Piep*zyć Mickiewicza 2"

"Płomień" Sound'n'Grace - "Piernikowe serce"

"Wesel się świecie" Golec uOrkiestra - "Uwierz w Mikołaja 2"

NAJGORSZY PLAKAT

"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media)

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (prod. Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski; dystr. Next Film)

"Piernikowe serce" (prod. Krzysztof Łączak, Katarzyna Staszczyk; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)

"Skarbek i tajemnica magicznego sreberka" (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. TVP Dystrybucja Kinowa)

"Vinci 2" (prod. Zbigniew Domagalski; dystr. Warner Bros. Poland)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

"Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka" - org. "Buffalo Kids" (dystr. Best Film)

"Freddy. Pudel nie z tej zmieni" - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film)

"Left-Handed Girl. To była ręka... diabła! - org. "Zuo pie zi nvhai" (dystr. So FILMS)

"Noc w Zoo" - org. "Night of the Zoopocalypse" (dystr. M2 Films)

"Szybcy i sprytni" - org. "Falcon Express" (dystr. Monolith Films)

Multinominacje dla filmów

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" - 9

"Putin" - 8

"100 dni do matury" - 7

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" - 7

"Nieprzyjaciel" - 4

"Piernikowe serce" - 4

"Misie" - 3

"Planeta Singli 4: Wyspa" - 3

"Vinci 2" - 3

"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" - 2

"Jesteśmy Żugajkami" - 2

"Piep*zyć Mickiewicza 2" - 2

"Skarbek i tajemnica magicznego jeziora" - 2

"Uwierz w Mikołaja 2" - 2

"Wujek Foliarz" - 2

Kiedy ogłoszenie werdyktu?

Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbędzie się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych – 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.

Węże – dotychczasowi laureaci antynagród

W dotychczasowej historii Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024), "Quo Vadis" (2025).

Popkulturalna Akademia Wszystkiego

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.