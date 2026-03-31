Ten serial kryminalny ma drugie dno. Wszystkie odcinki dziś w polskim streamingu

Wszystkie odcinki serialu "Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo", pojawił się dziś, we wtorek (!), 31 marca, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

W serialu różnorodna grupa hiszpańskich turystów na zorganizowanej wycieczce, niegdyś okazały hotel popadający w ruinę i garść mrocznych tajemnic zbiegają się podczas tygodniowego urlopu w Lizbonie.

Kiedy jeden z podróżników zostaje znaleziony martwy dzień po przyjeździe, czworo pozostałych postanawia zbadać, kim może być zabójca – i czy może to być ktoś z ich własnej grupy.

Ekipa fanów historii true crime i powieści kryminalnych będzie musiała zmierzyć się z policją, listą podejrzanych, groźbą wyrzucenia z wycieczki i własnymi tajemnicami, podczas gdy dni mijają i już niedługo będą musieli opuścić Lizbonę.

Kto występuje w serialu?

W oryginalnym hiszpańskim serialu Disney+ występują Mia Zafra ("Śnieżna dziewczyna", "Mokra robota"), Xavi Lite ("Oblężenie banku", ,"30 srebrników", "Krwawa komunia"), Inma Cuesta ("Krwawe gody", "Czerwony orzeł", "Wszyscy wiedzą"), Alejandro Garcia ("Kryształowa kukułka", "El Inmortal - Gangi Madrytu", "Fatum"), Ana Wagener ("Biutiful", "Niewidzialny gość", "Królestwo"), Belén López ("Kolekcjonerka: Lustro koszmarów", "Operacja Czarna Fala", "Berlin"), Carla Campra ("Ziemia kobiet", "Święta rodzina", "Krwawa komunia") i Gorka Lasaosa ("1992", "Narcos: Meksyk", "Kobieta nielegalna").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą serialu jest Carlos Vila ("Alba", "Tajemnice Laury", "Geneza"), a za kamerą stanęli Salvador Calvo ("Ostatni Hiszpanie na Filipinach", "Komandosi", "Masala") i Abigail Schaaff ("Ministerstwo Czasu", "39+1", "Kubala, Moreno i Manchón").