Ten serial kryminalny ma drugie dno. Wszystkie odcinki dziś w polskim streamingu

Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 11:00
"Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo"
Ten serial kryminalny ma drugie dno. Rozgrywa się bowiem w środowisku fanów historii true crime i powieści kryminalnych, którzy będą musieli zmierzyć się z prawdziwą zbrodnią. Wszystkie siedem odcinków autoironicznej produkcji "Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo" można oglądać od dziś w polskim streamingu. Gdzie konkretnie?

Wszystkie odcinki serialu "Jeśli dziś wtorek, to mamy morderstwo", pojawił się dziś, we wtorek (!), 31 marca, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

W serialu różnorodna grupa hiszpańskich turystów na zorganizowanej wycieczce, niegdyś okazały hotel popadający w ruinę i garść mrocznych tajemnic zbiegają się podczas tygodniowego urlopu w Lizbonie.

Kiedy jeden z podróżników zostaje znaleziony martwy dzień po przyjeździe, czworo pozostałych postanawia zbadać, kim może być zabójca – i czy może to być ktoś z ich własnej grupy.

Ekipa fanów historii true crime i powieści kryminalnych będzie musiała zmierzyć się z policją, listą podejrzanych, groźbą wyrzucenia z wycieczki i własnymi tajemnicami, podczas gdy dni mijają i już niedługo będą musieli opuścić Lizbonę.

Kto występuje w serialu?

W oryginalnym hiszpańskim serialu Disney+ występują Mia Zafra ("Śnieżna dziewczyna", "Mokra robota"), Xavi Lite ("Oblężenie banku", ,"30 srebrników", "Krwawa komunia"), Inma Cuesta ("Krwawe gody", "Czerwony orzeł", "Wszyscy wiedzą"), Alejandro Garcia ("Kryształowa kukułka", "El Inmortal - Gangi Madrytu", "Fatum"), Ana Wagener ("Biutiful", "Niewidzialny gość", "Królestwo"), Belén López ("Kolekcjonerka: Lustro koszmarów", "Operacja Czarna Fala", "Berlin"), Carla Campra ("Ziemia kobiet", "Święta rodzina", "Krwawa komunia") i Gorka Lasaosa ("1992", "Narcos: Meksyk", "Kobieta nielegalna").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i scenarzystą serialu jest Carlos Vila ("Alba", "Tajemnice Laury", "Geneza"), a za kamerą stanęli Salvador Calvo ("Ostatni Hiszpanie na Filipinach", "Komandosi", "Masala") i Abigail Schaaff ("Ministerstwo Czasu", "39+1", "Kubala, Moreno i Manchón").

Tematy: serial kryminalnyTrue crimeshiszpański serialdisney+
Powiązane
Michelle Pfeiffer jako Stacy Clyburn w serialu "Madison"
Najbardziej osobiste dzieło kultowego twórcy. Dwa odcinki serialu na start
"Harry Potter"
Serial "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Jest pierwszy zwiastun
"Mike & Nick & Nick & Alice"
Nowa komedia gangsterska w streamingu. "Porywająca"
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
