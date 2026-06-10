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"Najlepszy serial roku". Przedostatni odcinek nieoczekiwanego megahitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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"Wdowia Zatoka"
"Wdowia Zatoka"/Materiały prasowe
Podzielasz zdanie wielu widzów i krytyków, że "Stamtąd" ("From") to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat? Jeśli tak, koniecznie powinieneś zainteresować się nowym serialem "Wdowia Zatoka" ("Widow's Bay"), który jest oceniany równie dobrze i nieoczekiwanie robi prawdziwą furorę w światowym streamingu. Gdzie można oglądać przedostatni odcinek serialu?

Serial "Wdowia Zatoka" ("Widow's Bay") jest dostępny na platformie Apple TV+, gdzie co środę pojawia się nowy odcinek – dziś, 10 czerwca, został dodany dziewiąty z dziesięciu odcinków.

Najlepszy serial roku?

Serial zadebiutował bez rozgłosu i z odcinka na odcinek zyskiwał coraz wierniejszego grono zachwyconych fanów. Na portalu Rotten Tomatoes "Wdowią Zatokę" pozytywnie ocenia 92 proc. użytkowników i aż 97 proc. krytyków. Według wielu widzów – zarówno odbiorców kultury, jak i osób zajmującym się filmem zawodowo – mamy do czynienia z najlepszym serialem roku.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu jest Katie Dippold ("Nawiedzony dwór", "Ghostbusters. Pogromcy duchów", "Gorący towar"), której zdaniem krytyków udało się połączyć prawdziwy horror z pastiszem i surrealistycznym klimatem. To sprawia, że serial – oceniany na portalu Rotten Tomatoes pozytywnie przez 97 proc. krytyków – może się spodobać fanom zarówno "Stamtąd", jak "Miasteczka Twin Peaks".

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Matthew Rhys ("Cóż za piękny dzień", "Czwarta władza", "Zawód: Amerykanin"), a partnerują mu Kingston Rumi Southwick ("Uznany za niewinnego", "56 dni"), Kate O'Flynn ("Happy-Go-Lucky, czyli co nas uszczęśliwia", "Pan Turner", "Bridget Jones 3"), Kevin Carroll ("Zaślepieni", "Być jak John Malkovich", "Pozostawieni"), Dale Dickey ("Aż do piekła", "Obietnica", "Do szpiku kości"), Stephen Root ("Barry", "Życie biurowe", "Zabawy z piłką").

O czym jest serial?

Tytułowa Wdowia Zatoka ("Widow’s Bay") to urokliwe miasteczko na wyspie położonej 40 mil od wybrzeża Nowej Anglii. Pod jego spokojną powierzchnią kryje się jednak coś niepokojącego.

Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Na wyspie nie ma Wi-Fi, zasięg jest słaby, a dodatkowo musi mierzyć się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że miejsce jest przeklęte. Tom chce zdobyć ich szacunek, ale ci widzą w nim człowieka zbyt łagodnego i tchórzliwego – i w pewnym sensie mają rację.

Mimo to Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i zamienić wyspę w turystyczną atrakcję. Ku zaskoczeniu wszystkich odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Problem w tym, że mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne historie, które wydawały się zbyt absurdalne, by mogły być prawdziwe, zaczynają znów się spełniać.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: najlepszy serialhorrorApple TVMatthew Rhys
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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