Dziennik Gazeta Prawana logo

Głośny thriller błyskawicznie w streamingu. W kinach poległ mimo świetnych recenzji

Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski
1 kwietnia 2026, 06:30
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Chris Hemsworth w thrillerze "Crime 101"
Chris Hemsworth w thrillerze "Crime 101"/Materiały prasowe
W streamingu można już oglądać głośny thriller "Crime 101" w prawdziwie gwiazdorskiej obsadzie. Film stanowi adaptację słynnej noweli kryminalnej pisarza i scenarzysty Dona Winslowa, jednego z najbardziej cenionych współczesnych twórców gatunku. Według danych Filmwebu tylko "Wichrowe Wzgórza" były w lutym wyczekiwane przez kinomanów bardziej. Mimo to produkcja nie poradziła sobie w kinach.

Film "Crime 101" trafił na polskie ekrany w połowie lutego, a już półtora miesiąca później, dziś, 1 kwietnia, pojawił się na platformie Prime Video.

Porażka w kinach

Thriller zaliczył kasową porażkę – przy 90-milionowym budżecie wyciągnął z kinowych kas na całym świecie tylko nieco ponad 70 milionów dolarów. Mimo to jest duża szansa, że producenci przynajmniej częściowo odbiją sobie straty na rynku streamingowym, bowiem film zebrał doskonałe recenzje (89 proc. na portalu Rotten Tomatoes) i spodobał się także widzom (85 proc. tamże).

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Bart Layton ("Zwierzęta Ameryki", "W cudzej skórze", "Koszmarna wyprawa"), który napisał również scenariusz na podstawie noweli Dona Winslowa.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu pierwsze skrzypce gra Chris Hemsworth ("Thor", "Tyler Rake", "Avengers"), a partnerują mu Mark Ruffalo ("Avengers", "Spotlight", "Grupa zadaniowa"), Halle Berry ("Kobieta-Kot", "Gothika", "Czekając na wyrok"), Barry Keoghan ("Duchy Inisherin", "Saltburn", "Zabicie świętego jelenia"), Corey Hawkins ("Kolor purpury", "Tragedia Makbeta", "Straight Outta Compton"), Monica Barbaro ("Kompletnie nieznany", "Top Gun: Maverick", "Fubar"), Nick Nolte ("Wojownik", "Prywatne piekło", "Książę przypływów"), Jennifer Jason Leigh ("Nienawistna ósemka", "Sublokatorka", "Na skróty") i Tate Donovan ("Operacja Argo", "Strzelec", "Manchester by the Sea").

O czym jest film?

Davis (Chris Hemsworth) to równie genialny, co nieprzewidywalny złodziej, którego zuchwałe napady raz po raz wyprowadzają śledczych w pole. Gdy przygotowuje swój ostatni, decydujący skok, na jego drodze staje sfrustrowana agentka ubezpieczeniowa Sharon (Halle Berry). Niechętnie muszą ze sobą współpracować, choć niemal wcale sobie nie ufają.

Równocześnie na przestępczej scenie pojawia się Orman (Barry Keoghan), bezwzględny konkurent, który nie ma żadnych zahamowań. W miarę jak zbliża się wart miliony napad, detektyw porucznik Lubesnik (Mark Ruffalo) niebezpiecznie zbliża się do złapania całej grupy przestępczej. Im ciaśniej zaciska się sieć intryg i nieufności, tym wyraźniej staje się jasne, że nikt nie wyjdzie z tej gry bez szwanku.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillerPrime VideoCrime 101Chris Hemsworth
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGłośny thriller błyskawicznie w streamingu. W kinach poległ mimo świetnych recenzji »
Zobacz
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj