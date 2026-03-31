Kostiumowy hit serialowy powróci. Tego zwrotu akcji nikt się nie spodziewał

Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 14:00
Hannah Dodd jako Francesca Stirling z rodu Bridgertonów oraz Masali Baduza jako Michaela Stirling/Netflix
Fani kostiumowego megahitu "Bridgertonowie" znów mają powody do radości. Ogłoszono bowiem rozpoczęcie zdjęć do sezonu piątego. czwartego. Nowa odsłona serialu skoncentruje się na historii Franceski Stirling z rodu Bridgertonów (Hannah Dodd) oraz Michaeli Stirling, w którą wciela się Masali Baduza. Gdzie i kiedy będzie można oglądać serial?

Piąty sezon serialu "Bridgertonowie" zadebiutuje na platformie Netflix na początku 2027 roku.

Niespodziewany zwrot akcji

Akcja nowych odcinków rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z poprzedniego sezonu.

Wraz z ogłoszeniem startu zdjęć do piątego sezonu produkcji, Netflix ujawnił zapowiedź wideo oraz zdjęcia głównych bohaterek.

Hannah Dodd jako Francesca Stirling z rodu Bridgertonów oraz Masali Baduza jako Michaela Stirling/Zoe McConnell

Piąty sezon "Bridgertonów" koncentruje się na introwertycznej, środkowej córce rodu – Francesce (Hannah Dodd). Dwa lata po stracie ukochanego męża Johna, Francesca postanawia wrócić na rynek matrymonialny. Kiedy jednak do Londynu powraca kuzynka Johna, Michaela (Masali Baduza), by zająć się majątkiem Kilmartinów, we Francesce budzą się skomplikowane uczucia, które każą jej zakwestionować to, co dotąd wydawało się oczywiste.

Dwie główne bohaterki piątego sezonu:

  • Hannah Dodd jako Francesca Stirling, hrabina Kilmartin – powściągliwa i zdystansowana, od zawsze czuła się nie na miejscu w otaczającym ją świecie. Spotkanie z Michaelą budzi w niej nowe emocje, które prowadzą ją do odkryć mogących odmienić całe jej życie.
  • Masali Baduza jako Michaela Stirling – pod uroczą i pełną energii fasadą kryje się wrażliwa młoda kobieta, która ma tendencję do ucieczki, gdy sytuacja staje się dla niej zbyt trudna. W tym sezonie Michaela będzie musiała zmierzyć się ze swoją wrażliwością i odnaleźć się w relacji zarówno z dziedzictwem zmarłego kuzyna, jak i z Francescą.

Kto stoi za piątym sezonem?

Showrunnerką czwartego sezonu serialu "Bridgertonowie" jest Jess Brownell, a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica i Chris Van Dusen.

Sezon, tak jak poprzednie, będzie liczył 8 odcinków, a zdjęcia do niego powstają w Londynie.

Co się wydarzyło w czwartym sezonie?

Czwarty sezon serialu "Bridgertonowie" skupia się na drugim synu, żyjącym w stylu artystycznej bohemy Benedikcie (Luke Thompson). Pomimo tego, że jego starsi i młodsi bracia są szczęśliwie żonaci, Benedict nie chce się ustatkować, dopóki nie spotka urzekającej Srebrnej Damy na balu maskowym swojej matki.

Fenomen serialu "Bridgertonowie"

"Bridgertonowie" podbili serca widzów na całym świecie, od kiedy Netflix i Shondaland zaprezentowali w 2020 roku ten już kultowy serial. Każdy z trzech dotychczasowych sezonów trafił na listę najpopularniejszych produkcji Netflixa, a sezony 1. i 3. zajmują obecnie odpowiednio 5. i 7. miejsce.

Uwielbiany przez fanów prequel, "Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów", zdominował globalny ranking Top 10.

Netflix ogłosił w maju 2025 roku, że serialowy przebój doczeka się piątego i szóstego sezonu.

