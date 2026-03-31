Nowy polski serial podbił świat. Zwyciężył w międzynarodowym konkursie

oprac. Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 12:00
Ignacy Liss, Kamil Studnicki i Maria Sobocińska w serialu "Proud"/Materiały prasowe
Nowy polski serial "Proud" z Ignacym Lissem w roli głównej został premierowo zaprezentowany w konkursie głównym podczas festiwalu Series Mania, gromadzącego twórców i widzów z całego świata. To pierwszy od 10 lat polski tytuł, który zakwalifikował się do tego prestiżowego konkursu. Tym bardziej cieszy, że zdobył Grand Prix, a ponadto nagrodę dla najlepszego aktora! Gdzie i kiedy serial obejrzą Polacy?

Serial "Proud" będzie można zobaczyć w serwisie HBO Max jeszcze w 2026 roku.

Czym jest Series Mania?

Series Mania to międzynarodowy festiwal poświęcony serialom telewizyjnym, odbywający się corocznie w Lille we Francji. To największe wydarzenie tego typu w Europie i ważna platforma premierowa. Polska produkcja została pokazana w konkursie głównym w kategorii International Competition.

Najlepszy serial w Europie

"Proud" z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając Grand Prixgłówną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss.

O czym jest serial "Proud"?

Serial "Proud" to oryginalna historia Filipa, młodego i nieodpowiedzialnego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO.

Kto stoi za serialem?

W głównej roli zobaczymy wspomnianego Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła", "Znachor" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska i Kamil Studnicki. Produkcja składa się z 8 odcinków.

Reżyserem produkcji jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć – Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy – Zofia Komasa, a za charakteryzację – Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Serial powstaje dla platformy HBO Max. Produkowany jest przez TVN WBD we współpracy z Magnolia Films. Producentem wykonawczym jest Andrzej Besztak z ramienia Magnolia Films.

