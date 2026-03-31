Jak jeden człowiek wpłynął na bieg historii. O tym thrillerze wojennym będzie głośno

oprac. Piotr Kozłowski
31 marca 2026, 13:00
Brendan Fraser jako generał Dwight D. Eisenhower w filmie "Niebo nad Normandią"/Materiały prasowe
W sieci pojawił się zwiastun thrillera wojennego "Niebo nad Normandią", stanowiącego opowieść o odpowiedzialności, samotności decyzji i o tym, że największe bitwy toczą się w naszym umyśle. Kiedy ten epicki, oparty na prawdziwych wydarzeniach film, pokazujący, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii, wejdzie na ekrany polskich kin?

Film "Niebo nad Normandią" pojawi się w polskich kinach 11 września.

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął Anthony Maras, twórca innego cenionego thrillera opartego na faktach – "Hotelu Mumbaj". Reżyserem jest także współautorem scenariusza, napisanego wraz z Davidem Haigiem.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott ("Blue Moon", "Spectre", "Dobrzy nieznajomi", "Ripley", "Fleabag"), zdobywca Oscara Brendan Fraser ("Wieloryb", "Mumia"), laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis ("Billions", "Homeland") oraz wszechstronna Kerry Condon ("Duchy Inisherin", "F1: Film") i Chris Messina ("Air", "Ostre przedmioty").

O czym jest film?

Akcja rozpoczyna się na 72 godziny przed lądowaniem w Normandii, kiedy to losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

O tym filmie już jest głośno, a będzie bez wątpienia jeszcze bardziej – "Niebo nad Normandią" to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier roku.

Tematy: Andrew Scottfilm wojennyBrendan FraserKerry Condon
