"Najlepszy serial SF w historii". Spektakularny powrót na sam szczyt

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
3 kwietnia 2026, 11:00
"For All Mankind"
"For All Mankind"/Materiały prasowe
"For All Mankind", obwołany przez wielu "najlepszym serialem SF w historii", powrócił z nowy sezonem, który przenosi nas z powrotem do kluczowego momentu alternatywnej historii wyścigu kosmicznego – chwili, gdy Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka, który wylądował na Księżycu. Gdzie można oglądać drugi odcinek piątego sezonu międzynarodowego hitu?

Drugi odcinek piątego sezonu serialu "For All Mankind" pojawił się dziś, 3 kwietnia, w Apple TV+.

O czym jest "For All Mankind"?

Serial "For All Mankind" opowiada alternatywną historię wyścigu zbrojeń. Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.

Od czasu swojej światowej premiery w 2019 roku "For All Mankind" zdobyło uznanie jako "jeden z najlepszych seriali telewizyjnych". Drugi i czwarty sezon uzyskały fenomenalne wyniki 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Czwarty sezon produkcji został określony jako "najlepiej napisany serial telewizyjny" oraz "znakomity SF".

Już w 2024 roku ogłoszono prace nad piątym sezonem, którego właśnie się doczekaliśmy. Najnowszy sezon został zapowiedziany jako "najbardziej spektakularny" w dotychczasowej historii serii. Widzowie i krytycy tradycyjnie są pod wrażeniem – serial z miejsca wskoczył  na sam szczyt najpopularniejszych serialowych produkcji na Apple TV+, a liczba pozytywnych recenzji na RT wynosi 94 proc.

O czym będzie "Star City"?

W międzyczasie "For All Mankind" rozszerzył uniwersum o nowy serial zatytułowany "Star City", nad którym prace właśnie dobiegają końca.

Tym razem historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

Kluczową rolę "Głównego Konstruktora" – siły napędowej radzieckiego programu kosmicznego – gra wybitny brytyjski aktor Rhys Ifans.

Z kolei laureatka nagrody BAFTA, Anna Maxwell Martin, wcielasię w rolę Ludmiły, szefowej działu nadzoru KGB w Star City.

"Star City" został stworzony przez Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore'a.

Oba seriale zostały wyprodukowany dla Apple TV+ przez Sony Pictures Television.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
