Najbardziej wyczekiwany serial roku nie zawiódł. Adaptacja bestsellerowej powieści hitem

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
"Testamenty"
To był najbardziej wyczekiwany serial 2026 roku. Właśnie nastąpiła premiera czwartego odcinka bestsellerowej adaptacji powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Artwood "Testamenty". Serialowy sequel "Opowieści podręcznej" przedstawia dramatyczną opowieść o dojrzewaniu, śledząc losy uciemiężonych nastolatek w Gileadzie. Gdzie można oglądać nowy serial?

Serial "Testamenty" pojawił się 8 kwietnia na platformie Disney+. Na start udostępnione zostały trzy odcinki, dziś, 15 kwietnia, pojawił się odcinek czwarty, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień.

Nowy serial hitem

Prequel "Opowieści podręcznej" okazał się hitem. Na platformie Disney+ od razu zameldował się na podium najpopularniejszych seriali. Na portalu Rotten Tomatoes "Testamenty" ocenia pozytywnie 89 proc. krytyków.

O czym jest serial?

Kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kto występuje w serialu?

W serialu główne role grają Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej", "Uznany za niewinnego"), Lucy Halliday ("Blue Jean") i Ann Dowd ("Odkupienie", "Dziedzictwo. Hereditary", "Powrót do Garden State"), a partnerują  im Mabel Li ("Safe Home"), Amy Seimetz ("Zabójczy upał", "Smętarz dla zwierzaków", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Brad Alexander ("Lynley", "Spod powierzchni", "Ty"), Rowan Blanchard ("Pułapka czasu", "Snowpiercer", "Poker Face"), Mattea Conforti ("Wszyscy święci New Jersey", "Dozorca", "Gotham"), Zarrin Darnell-Martin ("Ginny i Georgia", "Szaleństwo", "Spotlight"), Eva Foote ("Detektyw Murdoch"), Isolde Ardies ("Detektyw Murdoch", "Na marginesie"), Shechinah Mpumlwana ("Dziewczyna na medal", "Historie z dreszczykiem", "Nowe gliny"), Birva Pandya ("Nowe życie", "The Umbrella Academy", "Detektyw Murdoch") oraz Kira Guloien ("Głosy kobiet", "Detektyw Murdoch", "Star Trek: Nieznane nowe światy").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera ("Opowieść podręcznej"), a producentami wykonawczymi są gwiazda "Opowieści podręcznej" Elisabeth Moss, Warren Littlefield, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.

Powiązane
"Moonflower Murders"
Niezwykły kryminał powrócił. To hołd dla klasycznych powieści detektywistycznych
Alexandra Daddario w drugim sezonie serialu "Czarownice Mayfair"
Serial z kultowego uniwersum powraca. Polska goni świat
"Nora Sand: Fatalna pomyłka"
Serialowy hit kryminalny wraca. To adaptacja skandynawskiego thrillera
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Donald Trump
Sensacyjne doniesienia z USA. Trump rozważa przeniesienie wojsk z Hiszpanii i Niemiec do Polski
Jacek Magiera
Jacek Magiera nie żyje. Ujawniono okoliczności śmierci
Wojskow Polskie drony MQ-9 Reaper MQ-9B SkyGuardian
Wysokie koszty i zero odstraszania. Ekspert gromi Polskę za zakup dronów z USA
Policjant z drogówki podczas kontroli, obok grafika przedstawiająca prawo jazdy z zaznaczonymi kategoriami i czerwoną strzałką
Kierowcy muszą uważać od 15 kwietnia. Jedna zmiana i tracisz prawo jazdy także poza miastem
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
