Serial z kultowego uniwersum powraca. Polska goni świat

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Alexandra Daddario w drugim sezonie serialu "Czarownice Mayfair"/Materiały prasowe
W polskim streamingu debiutuje dziś drugi sezon głośnej na Zachodzie produkcji "Czarownice Mayfair" – drugiego po "Wywiadzie z wampirem" serialu telewizyjnego osadzonego w uniwersum opartym na powieściach Anne Rice. Na świecie obejrzano już dwa sezony serii i zamówiono trzeci. Gdzie "Mayfair Witches" mogą oglądać Polacy?

Pierwszy sezon serialu "Czarownice Mayfair" ("Mayfair Witches") zadebiutował 17 lutego na platformie CANAL+ online, a już  od dziś, 13 kwietnia, w serwisie można oglądać sezon drugi. Polska goni świat.

O czym jest serial?

Po "Wywiadzie z wampirem" widzowie przenoszą się do świata Rowan Fielding, młodej neurochirurg, której życie zmienia się diametralnie, gdy dowiaduje się o swoim pochodzeniu. Ród potężnych czarownic, którego krew płynie w żyłach Rowan, wpływa na jej codzienność. Nowo odkryte moce pomogą kobiecie stawić czoła mrocznej sile nawiedzającej jej rodzinę od pokoleń.

W drugim sezonie serial skupia się na relacji Rowan z Lusherem, która prowadzi ją aż do Szkocji.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę Rowan Fielding gra Alexandra Daddario ("Detektyw", "Baywatch: Słoneczny patrol", "San Andreas"), a partnerują jej Tongayi Chirisa ("Drzewa pokoju", "Palm Springs", "The Good Doctor"), Jack Huston ("Na śmierć i życie", "American Hustler", "Ben-Hur"), Harry Hamlin ("Zmierzch tytanów", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Mad Men"), Jen Richards ("Gwiezdne wojny: Akolita", "Mrs. Fletcher", "Blindspot: Mapa zbrodni") i Charlayne Woodard ("Niezniszczalny", "Glass", "Czarownice z Salem").

Kto stoi za serialem?

Serial oparty na powieściach Anne Rice stworzyły nominowana do Emmy Michelle Ashford ("Niebezpieczny kochanek", "Pacyfik", "John Adams") oraz nagradzana Esta Spalding ("Ostatni list od kochanka", "Ich pięcioro", "Na tropie zbrodni").

