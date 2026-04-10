Kultowy serial wrócił po 20 latach. Wszystkie odcinki jednocześnie na platformie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:00
"Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma"
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych pojawiły się właśnie wszystkie odcinki nowego serialu "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma", stanowiącego kontynuację telewizyjnego megahitu sprzed dwudziestu lat "Zwariowany świat Malcolma". Gdzie można oglądać nowy-stary serial z uwielbianymi bohaterami?

Wszystkie cztery odcinki serialu "Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma" pojawiły się dziś, 10 kwietnia, na platformie Disney+.

O czym jest nowy serial?

Po ponad dziesięciu latach, podczas których chronił siebie i córkę przed rodziną, Malcolm zostaje wciągnięty w rodzinny chaos, gdy Hal i Lois domagają się jego obecności na przyjęciu z okazji 40. rocznicy ślubu.

O czym był oryginalny serial?

"Zwariowany świat Malcolma", emitowany przez siedem sezonów w latach 2000-2006, to jeden z najpopularniejszych sitcomów tamtej dekady.

Na początku oryginalnego serialu Malcolm to dopiero dziewięciolatek, który lubi jeździć na deskorolce i spotykać się z najlepszym przyjacielem Steviem. Jego życie wywraca się do góry nogami, kiedy trafia do klasy "zdolnych" i zostaje otoczony przez grupę utalentowanych wyrzutków. Ponieważ ulubiony i najstarszy brat Malcolma został odesłany do szkoły wojskowej, Malcolm musi również radzić sobie z braćmi Reesem i Deweyem. Rodzice chłopców, Lois i Hal, próbują nad tym wszystkim zapanować.

Kto występuje w nowym serialu?

W nowej odsłonie kultowego hitu powracają gwiazdy serii – Frankie Muniz ("Agent Cody Banks", "Zostań żywy", "Kłamstwo ma krótkie nogi") jako Malcolm, Bryan Cranston ("Breaking Bad", "Trumbo", "Operacja Argo") jako Hal, Jane Kaczmarek ("Miasteczko Pleasentville", "Niespotykane męstwo", "Odmieniec") jako Lois, Justin Berfield ("Złączeni na zawsze", "Wielka misja Maxa Keeble'a", "Wanted") jako Reese oraz Christopher Masterson ("Wyspa piratów", "Mój chłopak się żeni", "Straszny film 2") jako Francis.

