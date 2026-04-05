Pierwsza szpieżka w historii brytyjskiego wywiadu. Głośny thriller w abonamencie

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 10:00

Brytyjczycy przy udziale Polaków i Amerykanów nakręcili za 7,5 miliona funtów spektakularny thriller "Skarbek" ("The Partisen") opowiadający niewiarygodną, choć prawdziwą historię Krystyny Skarbek, pierwszej szpieżki w historii brytyjskiego wywiadu i inspiracji dla Jamesa Bonda. Film trafił właśnie na jedną z popularnych platform streamingowych opłacanych abonamentem.

Polska i światowa premiera filmu "Skarbek" nastąpiła tego samego dnia, 3 października 2025 roku, następnie film trafił do wypożyczalni VOD, a od dziś, 5 kwietnia 2026 roku, jest dostępny dla abonentów platformy CANAL+ online.

O czym jest film?

"Film pokazuje mroczny świat, w którym żyła Krystyna Skarbek. Jej pierwszą i ostatnią misję podczas drugiej wojny światowej" – zapowiadał dystrybutor. Krystyna Skarbek była nazywana ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Polka już za życia była prawdziwą legendą, pierwszą szpieżką w historii brytyjskiego wywiadu. Stała się inspiracją dla Iana Fleminga, autora powieści o Jamesie Bondzie. "Skarbek" to, według dystrybutora, "porywający thriller szpiegowski". Ale i słynny brytyjski historyk Roger Moorhouse, który miał już okazję zobaczyć dzieło, zapewniał, że to "wspaniała, emocjonująca historia".

Kto występuje w filmie?

Polsko-brytyjska produkcja może się poszczycić naprawdę znakomitą obsadą. W roli Krystyny Skarbek występuje Morgane Polański ("Wikingowie"), a towarzyszą jej Malcolm McDowell ("Gorący temat"), Steven Waddington ("Ostatni Mohikanin"), Frederick Schmidt ("Mission: Impossible"), Ingvar Sigurðsson ("Godland"), Agata Kulesza ("Ida"), Piotr Adamczyk ("Listy do M."), Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Historia Tomka Komendy") oraz Jacek Beler ("Wesele").

Kto stoi za filmem?

Niezwykłą biografię Krystyny Skarbek wyreżyserował według własnego scenariusza James Marquand ("Pamiętna noc w Stambule"). Za zdjęcia odpowiada Karol Łakomiec ("Zasada"), za montaż – Przemysław Chruścielewski ("Boże Ciało") i Steve Shone ("Made in Britain"), za scenografię – Paweł Jarzębski ("Kamerdyner"), za kostiumy – Magdalena Rutkiewicz-Luterek ("Wołyń"), za charakteryzację – Anna Gorońska ("Znachor"). Muzykę skomponował Joe Wilson Davies ("Mroczne materie").

oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
