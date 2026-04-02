Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny thriller wraca jako serial. "Nowy De Niro" już przeraził widzów

Piotr Kozłowski
2 kwietnia 2026, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Javier Bardem w serialu "Przylądek strachu"
Powieść kryminalna Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" była już dwukrotnie przenoszona na ekran – w latach 1962 i 1991. Oba filmy odniosły sukces. Po kolejnych trzech dekadach przyszła pora na serial, który wyprodukowali Steven Spielberg oraz Martin Scorsese, reżyser remake'u z lat 90. Dla jakiej platformy powstał nowy thriller w odcinkach i kto w nim zagra tym razem? Mamy pierwszy zwiastun – który już wywołuje emocje.

Serial "Przylądek strachu" ("Cape Fear") zadebiutuje 5 czerwca na platformie Apple TV+.

Kto stoi za serialem?

Wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams ("Nocna suka", "American Hustle", "Zaczarowana") zagra główną rolę i będzie producentką wykonawczą serialu "Przylądek strachu", nowej produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę ("The Act", "Candy", "Nowy smak wiśni") oraz produkowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsesego ("Czas krwawego księżyca", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera", "E.T.", "Szeregowiec Ryan"), który był producentem filmu z 1991 roku.

amy-adams-w-serialu-przyladek-strachu-39048807.jpg
Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"

Twórca serialu Antosca będzie producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem ("Chucky", "Candy", "Nowy smak wiśni") dla Eat The Cat, a Darryl Frank ("Zawód: Amerykanin", "Władcy przestworzy", "Halo") i Justin Falvey ("Zawód: Amerykanin", "Na Zachód", "Wrogie niebo") będą producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial jest tworzony i produkowany w ramach ogólnej umowy Antosci z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

W serialu zagrają także zdobywca Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego, oraz nominowany do nagrody Emmy i Złotego Globu Patrick Wilson ("Obecność", "Aquaman", "Małe dzieci", "Anioły w Ameryce").

patrick-wilson-w-serialu-przyladek-strachu-39048812.jpg
Patrick Wilson w serialu "Przylądek strachu"

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" ("The Executioners") która zainspirowała klasyczny film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem, Robertem Mitchumem i Polly Bergen w rolach głównych, jak i na docenionym przez krytyków oraz kasowym (182 miliony dolarów wpływów z kin na całym świecie) remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsesego oraz z Robertem De Niro, Nickiem Nolte'em i Jessicą Lange na pierwszym planie.

O czym będzie serial?

W "Przylądku strachu" nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowdenów (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. 10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako "pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku" – możemy się  zatem spodziewać uwspółcześnienia fabuły.

Już sam zwiastun wzbudził emocje wśród widzów. Szczególnie zwracają  oni uwagę, że Javier Bardem w roli, którą uprzednio grał Robert De Niro, budzi autentyczne przerażenie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: thrillernowy serialPrzylądek strachuApple TV
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny thriller wraca jako serial. "Nowy De Niro" już przeraził widzów »
Zobacz
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj