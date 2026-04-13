Niezwykły kryminał powrócił. To hołd dla klasycznych powieści detektywistycznych

Wszystkie odcinki serialu "Moonflower Murders" pojawiły się dziś, 13 kwietnia, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

W ślad za srokami

Anthony Horowitz to jeden z czołowych twórców współczesnego klasycznego kryminału, autor m.in. scenariuszy do wybranych adaptacji Agathy Christie oraz książkowych kontynuacji przygód Sherlocka Holmesa i Jamesa Bonda.

Jego cykl powieści o Susan Ryeland obejmuje "Morderstwa w Somerset" ("Magpie Murders"), "Morderstwa w Suffolk" ("Moonflower Murders") oraz "Morderstwa w Marble Hall" ("Marble Hall Murders"). Dwie pierwsze książki doczekały się ekranizacji, do których scenariusze stworzył sam autor. Charakterystyczna forma "kryminału w kryminale" tworzy w nich wielowymiarową narrację, splatając ze sobą dwie intrygi. Śledztwo prowadzone przez Susan Ryeland zazębia się z książkową zbrodnią z lat 50. XX wieku, którą bada detektyw Atticus Pünd. Widz przenosi się między światami podążając za srokami, które stały się znakiem rozpoznawczym serii.

"Magpie Murders" i zaginiony rozdział

Susan to barwna osobowość przemierzająca świat swoim czerwonym roadsterem MGB. Choć nie ma licencji detektywa, potrafi dostrzegać detale i łączyć fakty skuteczniej niż zawodowcy. Atticus Pünd jest natomiast detektywem rodem ze złotej ery kryminału – polega na logice i obserwacji, a Susan wspiera jedynie subtelnymi wskazówkami, nigdy nie podając gotowych odpowiedzi. W pierwszym sezonie redaktorka pracuje nad nową powieścią popularnego, acz wyjątkowo odpychającego pisarza Alana Conwaya (Conleth Hill). Gdy okazuje się, że zaginął ostatni rozdział książki, a sam autor zginął w tajemniczych okolicznościach, Susan rozpoczyna śledztwo, równoległe z fikcyjną sprawą prowadzoną przez Pünda. Szybko wychodzi na jaw, że dochodzenia są ze sobą powiązane. Pierwsza część serialu, czyli "Magpie Murders", jest także dostępna w całości na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Moonflower Murders, czyli "Morderstwa w Suffolk"

W serialowej adaptacji "Morderstw w Suffolk", czyli drugiej części serii, Susan po pożarze wydawnictwa prowadzi razem z partnerem mały pensjonat na Krecie. Gdy małżeństwo hotelarzy z brytyjskiego Suffolk prosi ją o pomoc w odnalezieniu córki, która zaginęła po przeczytaniu powieści "Atticus Pünd przejmuje sprawę" redagowanej przez Susan lata temu, kobieta wraca do ojczyzny i rozpoczyna śledztwo. Okazuje się, że tajemnicze zniknięcie może być powiązane z morderstwem dokonanym 8 lat wcześniej w prowadzonym przez rodzinę hotelu. Właśnie ta sprawa natchnęła niegdyś Conwaya do stworzenia powieści, w której mogą być ukryte cenne wskazówki. Susan stara się powiązać literacką fikcję z prawdziwymi wydarzeniami i bohaterami, z których każdy zdaje się mieć motyw do dokonania zbrodni. Ponownie wspiera ją w tym książkowy detektyw Atticus Pünd.

Wybitna obsada i twórcy

W rolę Susan Ryeland wciela się Lesley Manville ("The Crown", "Potwory"), nominowana do Oscara za kreację w filmie "Nić widmo". Jako Atticus Pünd występuje Tim McMullan ("Enola Holmes 2", "Czerwona Sonja"). W obsadzie znaleźli się także Will Tudor ("Gra o tron", "Shadowhunters"), Adrian Rawlins (seria filmów o Harrym Potterze, "Kobieta w czerni"), Conleth Hill ("W garniturach", "Gra o tron"), Mark Gatiss ("Sherlock", "Victor Frankenstein"), Rupert Evans ("Hellboy", "Kanał") oraz Daniel Mays ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", "1917").

Scenariusz napisał Anthony Horowitz, a za reżyserię odpowiada Rebecca Gatward ("Hiszpańska księżniczka", "Siostry na zabój"). Producentami serialu są Des Martin ("Cicha dziewczyna", "Jak najdalej stąd"), Suzanne McAuley ("Maigret: Noc na rozdrożu", "Magpie Murders"), Jill Green ("Amerykanin", "Rebus") oraz Kostis Panagiotopoulos ("Miss Violence").