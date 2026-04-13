Niezwykły kryminał powrócił. To hołd dla klasycznych powieści detektywistycznych

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:00
"Moonflower Murders"
Książki potrafią skrywać wiele tajemnic, ale czy można w nich odnaleźć... szczegóły zbrodni dokonanej przed laty? Okazuje się, że tak, zwłaszcza gdy stoi za nimi mistrz fabularnych łamigłówek Anthony Horowitz, twórca cyklu bestsellerów zapoczątkowanych przez "Magpie Murders" oraz scenariuszy ich serialowych adaptacji. Gdzie można oglądać nowy serial "Moonflower Murders", będący zarazem drugim sezonem "Magpie Murders"?

Wszystkie odcinki serialu "Moonflower Murders" pojawiły się dziś, 13 kwietnia, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

W ślad za srokami

Anthony Horowitz to jeden z czołowych twórców współczesnego klasycznego kryminału, autor m.in. scenariuszy do wybranych adaptacji Agathy Christie oraz książkowych kontynuacji przygód Sherlocka Holmesa i Jamesa Bonda.

Jego cykl powieści o Susan Ryeland obejmuje "Morderstwa w Somerset" ("Magpie Murders"), "Morderstwa w Suffolk" ("Moonflower Murders") oraz "Morderstwa w Marble Hall" ("Marble Hall Murders"). Dwie pierwsze książki doczekały się ekranizacji, do których scenariusze stworzył sam autor. Charakterystyczna forma "kryminału w kryminale" tworzy w nich wielowymiarową narrację, splatając ze sobą dwie intrygi. Śledztwo prowadzone przez Susan Ryeland zazębia się z książkową zbrodnią z lat 50. XX wieku, którą bada detektyw Atticus Pünd. Widz przenosi się między światami podążając za srokami, które stały się znakiem rozpoznawczym serii.

"Magpie Murders" i zaginiony rozdział

Susan to barwna osobowość przemierzająca świat swoim czerwonym roadsterem MGB. Choć nie ma licencji detektywa, potrafi dostrzegać detale i łączyć fakty skuteczniej niż zawodowcy. Atticus Pünd jest natomiast detektywem rodem ze złotej ery kryminału – polega na logice i obserwacji, a Susan wspiera jedynie subtelnymi wskazówkami, nigdy nie podając gotowych odpowiedzi. W pierwszym sezonie redaktorka pracuje nad nową powieścią popularnego, acz wyjątkowo odpychającego pisarza Alana Conwaya (Conleth Hill). Gdy okazuje się, że zaginął ostatni rozdział książki, a sam autor zginął w tajemniczych okolicznościach, Susan rozpoczyna śledztwo, równoległe z fikcyjną sprawą prowadzoną przez Pünda. Szybko wychodzi na jaw, że dochodzenia są ze sobą powiązane. Pierwsza część serialu, czyli "Magpie Murders", jest także dostępna w całości na kanale Viaplay Filmy i Seriale.

Moonflower Murders, czyli "Morderstwa w Suffolk"

W serialowej adaptacji "Morderstw w Suffolk", czyli drugiej części serii, Susan po pożarze wydawnictwa prowadzi razem z partnerem mały pensjonat na Krecie. Gdy małżeństwo hotelarzy z brytyjskiego Suffolk prosi ją o pomoc w odnalezieniu córki, która zaginęła po przeczytaniu powieści "Atticus Pünd przejmuje sprawę" redagowanej przez Susan lata temu, kobieta wraca do ojczyzny i rozpoczyna śledztwo. Okazuje się, że tajemnicze zniknięcie może być powiązane z morderstwem dokonanym 8 lat wcześniej w prowadzonym przez rodzinę hotelu. Właśnie ta sprawa natchnęła niegdyś Conwaya do stworzenia powieści, w której mogą być ukryte cenne wskazówki. Susan stara się powiązać literacką fikcję z prawdziwymi wydarzeniami i bohaterami, z których każdy zdaje się mieć motyw do dokonania zbrodni. Ponownie wspiera ją w tym książkowy detektyw Atticus Pünd.

Wybitna obsada i twórcy

W rolę Susan Ryeland wciela się Lesley Manville ("The Crown", "Potwory"), nominowana do Oscara za kreację w filmie "Nić widmo". Jako Atticus Pünd występuje Tim McMullan ("Enola Holmes 2", "Czerwona Sonja"). W obsadzie znaleźli się także Will Tudor ("Gra o tron", "Shadowhunters"), Adrian Rawlins (seria filmów o Harrym Potterze, "Kobieta w czerni"), Conleth Hill ("W garniturach", "Gra o tron"), Mark Gatiss ("Sherlock", "Victor Frankenstein"), Rupert Evans ("Hellboy", "Kanał") oraz Daniel Mays ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie", "1917").

Scenariusz napisał Anthony Horowitz, a za reżyserię odpowiada Rebecca Gatward ("Hiszpańska księżniczka", "Siostry na zabój"). Producentami serialu są Des Martin ("Cicha dziewczyna", "Jak najdalej stąd"), Suzanne McAuley ("Maigret: Noc na rozdrożu", "Magpie Murders"), Jill Green ("Amerykanin", "Rebus") oraz Kostis Panagiotopoulos ("Miss Violence").

