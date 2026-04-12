Dziennik Gazeta Prawana logo

Film Polaka doceniony na świecie. To historia kierowczyni rajdowej z czasów zimnej wojny

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sandra Hüller i Hanns Zischler w filmie "Fatherland"/Materiały prasowe
"Fatherland", najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, nagrodzonego Oscarem twórcy "Idy" i "Zimnej wojny", został zakwalifikowany do konkursu głównego festiwalu w Cannes, gdzie powalczy o Złotą Palmę. To duże wyróżnienie dla dzieła, którego jednym z koproducentów jest CANAL+ Polska, a dystrybutorem na Polskę zajmie się Kino Świat.

"Fatherland", jak informuje CANAL+, to powrót Pawlikowskiego do tematów, które rozwijał w nagradzanych "Idzie" i "Zimnej wojnie" – tożsamości, poczuciu winy, rodziny i miłości na tle chaosu i moralnego zamętu powojennej Europy.

Kto stoi za filmem?

Scenariusz filmu Paweł Pawlikowski napisał wspólnie z Henkiem Handloegtenem.

Reżyser ponownie współpracuje ze swoim wieloletnim zespołem twórczym – nominowanym do Oscara operatorem Łukaszem Żalem, kostiumografką Aleksandrą Staszko oraz scenografami Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim.

Producentami filmu są Mario Gianani i Lorenzo Mieli (OUR Films), Ewa Puszczyńska (Extreme Emotions), Jeanne Tremsal i Edward Berger (Nine Hours), Dimitri Rassam (Chapter 2) oraz Lorenzo Gangarossa (Circle One).

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się nominowana do Oscara Sandra Hüller ("Projekt Hail Mary", "Strefa interesów", "Anatomia upadku"), Hanns Zischler ("Monachium", "Niemcy, rok 90 - punkt zerowy", "Z biegiem czasu"), August Diehl ("Ukryte życie", "Bękarty wojny"), Devid Striesow ("Na Zachodzie bez zmian") oraz Anna Madeley ("Patrick Melrose", "Wszystkie stworzenia duże i małe").

O czym jest film?

"Fatherland" opowiada o relacji między Thomasem Mannem (Hanns Zischler), laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką (Sandra Hüller) – aktorką, pisarką i kierowczynią rajdową. Akcja rozgrywa się w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają w trudną, pełną emocji podróż czarnym Buickiem przez zrujnowane Niemcy – z Frankfurtu pod kontrolą amerykańską do Weimaru pod wpływem sowieckim. Po raz pierwszy od wojny Mann wraca do swojej ojczyzny, po tym jak podjął wcześniej trudną decyzję o ucieczce do Stanów Zjednoczonych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Paweł PawlikowskiCannesSandra HüllerHanns Zischler
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj