Polski film podbija świat. Stoi za nim debiutantka

Piotr Kozłowski
Po bardzo dobrym przyjęciu w Polsce dokumentalny debiut Igi Lis ruszył w świat. Jako pierwsi poza granicami Polski "Bałtyk" zobaczyli w styczniu widzowie Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Fipadoc w Biarritz we Francji. Z kolei w marcu na innym francuskim festiwalu, Pêcheurs du Monde, "Bałtyk" otrzymał Nagrodę dla Najlepszego Filmu.

Film "Bałtyk" jest na tę chwilę dostępny wyłącznie dla abonentów serwisu CANAL+ online.

Odbywający się między 17 a 29 marca w południowej Bretanii 18. Festiwal Pêcheurs du Monde (czyli Rybaków Świata) to międzynarodowa impreza poświęcona środowisku morskiemu i sektorowi rybołówstwa. Rokrocznie do programu zapraszane są filmy, które pokazują bogactwo świata mórz i oceanów, podkreślają wagę ochrony tego środowiska i promują zrównoważoną gospodarkę morską. Publiczność i Jury festiwalu stanowią przede wszystkim ludzie morza: rybacy, ekolodzy, naukowcy i filmowcy, którzy spotykają się, by rozmawiać o relacji człowieka z naturą oraz wyzwaniach i zagrożeniach, jakie dotykają wodnych ekosystemów.

W gronie 14 dokumentów zaproszonych do tegorocznego festiwalowego konkursu znalazł się wyprodukowany w Studiu Munka SFP "Bałtyk" Igi Lis. Opowieść o Mieci – charyzmatycznej właścicielce kultowej wędzarni ryb w Łebie, która od ponad czterech dekad jest nieodłączną częścią lokalnego krajobrazu – skradła serca Jury, zdobywając Nagrodę dla Najlepszego Filmu Pełnometrażowego.

To pierwsze międzynarodowe laury dla tej produkcji, która ma za sobą pełną sukcesów drogę przez polskie festiwale i kina.

W styczniu "Bałtyk" wypłynął na światowe wody. Międzynarodowa premiera filmu odbyła się na prestiżowym festiwalu dokumentów Fipadoc we Francji. A kolejne pokazy miały miejsce na amerykańskim True/False Film Fest w Missouri oraz Thessaloniki International Documentary Festival w Grecji. W kwietniu obraz Igi Lis zobaczy publiczność Festiwalu Filmów z Europy Środkowej i Wschodniej goEast w Niemczech oraz San Francisco International Film Festival w USA.

Wielki sukces w Polsce

Wcześniej produkcja zachwyciła widzów festiwalowych i krytyków, a pod koniec sierpnia trafiła na krótko do kin studyjnych. Od 6 stycznia film córki Tomasza Lisa był dostępny w wypożyczalni VOD Premiery CANAL+, a w marcu został udostępniony abonentom platformy CANAL+ online.

Zrealizowany w Studiu Munka obraz Igi Lis w czerwcu 2025 roku otworzył 65. Krakowski Festiwal Filmowy, a w sierpniu trafił na ekrany ponad 100 kin w całej Polsce, gromadząc do końca roku ponad 40 tysięcy widzów. "Bałtyk" ma też na koncie Nagrodę dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego na Sopot Film Festival, Nagrodę za zdjęcia Kacpra Gawrona na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film oraz Wyróżnienie Jury Festiwalu Opolskie Lamy.

Wraz z końcem 2025 roku film pojawił się w szeregu zestawień podsumowujących mijający rok w polskim kinie. Serwis Culture.pl umieścił go w gronie siedmiu najciekawszych dokumentów roku, zaś redakcja Newonce na 5. miejscu TOP 10 najlepszych filmów 2025. Obraz z oceną 7.03 znalazł się także w rocznym podsumowaniu TOP 50 czytelników Filmweb.pl, a w kategorii dokumentów uplasował się na 14. pozycji. Reżyserka Iga Lis nominowana była w plebiscycie FORBES Women Kobieta Roku 2025 w kategorii Kultura, a także znalazła się w zestawieniu "Wysokich Obcasów" Śmiałe 2025.

O czym jest film?

"Bałtyk" to film dokumentalny, który przybliża widzom historię Mieci, prowadzącej od czterdziestu lat słynną wędzarnię ryb w Łebie. To kobieta znana w całym miasteczku i regionie, dla której praca jest sensem życia. Problemy zdrowotne zaczynają jednak uświadamiać Mieci, że jej biznes będzie musiał kiedyś przejść w inne ręce, a ona sama musi odnaleźć siebie na nowo. Film to poruszająca historia ambicji i poświęcenia, opowiedziana z czułością i autentyzmem, a jej wyrazista bohaterka, Miecia, zostaje z widzami na dłużej.

Kto stoi za filmem?

"Bałtyk" powstał w Studiu Munka w programie Pierwszy Dokument, finansowanym przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich i Polski Instytut Sztuki Filmowej. Za produkcję wykonawczą odpowiada Silver Frame, a koproducentami filmu są CANAL+ Polska S.A. oraz MX35. Za dystrybucję filmu w polskich kinach odpowiada So Films. Międzynarodową promocją filmu zajmuje się Krakowska Fundacja Filmowa.

Świetne recenzje

"Dwudziestoparolatka robi ciepły, czuły, pozbawiony dydaktyki i jakichkolwiek prób oceniania film, a wy się boicie, że generacja Z zepsuje kino" – ironizował Jacek Sobczyński na Filmwebie.

"Lombard 2.0, aromat wakacji z czasów dzieciństwa, dobry zmysł obserwacyjny i ucho do dialogów młodej dokumentalistki" – pisała Katarzyna Kebernik.

"Iga Lis odnalazła serce Łeby w wędzarni u Pani Mieci. I tak powstał urzekający, dobrze zrealizowany portret kobiecej siły, poświęcenia i walki z komercją Bałtyku" – spostrzegała Daria Sienkiewicz.

