Polski bestseller doczeka się adaptacji. Tę historię znają na całym świecie

"Berek" trafi do polskich kin na początku 2027 roku.

Kto stoi za filmem?

Film powstał na podstawie bestsellerowej powieści "Berek" Marcina Szczygielskiego, która sprzedała się w nakładzie 100 000 egzemplarzy i doczekała się teatralnej adaptacji granej prawie 1000 razy – od polskich scen aż po Stany Zjednoczone, Kanadę, Wielką Brytanię i Australię.

Reżyseruje Bartosz Prokopowicz ("Narzeczony na niby", "Chemia", "Szczęścia chodzą parami"), a za scenariusz adaptowany odpowiadają Michał Bąk i Doman Nowakowski ("Baby boom czyli Kogel Mogel 5", "Świat według Kiepskich") oraz Anna Wiśniewska ("Baby Boom czyli Kogel Mogel 5"). Producentem jest Figaro Films Production – specjaliści od komediowych hitów: "Porady na zdrady", "Dzień dobry, kocham Cię!" i "Pech to nie grzech".

Bardzo się cieszę, że możemy zaprosić widzów do kin na film oparty na znakomitej książce i sztuce teatralnej. To piękna historia o zrozumieniu i przyjaźni ponad podziałami i stereotypami – mówi Dorota Eberhardt, CEO Kino Świat, dystrybutora filmu.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Michał Sikorski ("1670", "Kos", "Piep*zyć Mickiewicza") oraz Kinga Preis ("Ołowiane dzieci", "Zupa nic", "Córki dancingu"), a towarzyszą im Anna Szymańczyk ("Znachor", "Piep*zyć Mickiewicza 3", "Dalej jazda 2"), Emma Giegżno ("Król dopalaczy", "Underdog", "To musi być miłość"), Kamil Maćkowiak ("Korowód", "Przyjaciółki", "Barwy szczęścia") oraz Maciej Wysocki ("Langer", "Na dobre i na złe", "Ojciec Mateusz").

O czym jest film?

Paweł (Michał Sikorski) nie stroni od głośnych imprez i wszelkich uroków życia typowych dla singla. Pech chce, że jego sąsiadką jest Anna (Kinga Preis) – gorliwa katoliczka, równie toksyczna, co nietolerancyjna. Im głośniej on słucha muzyki, tym donośniej ona nastawia religijne stacje radiowe i śpiewa kościelne pieśni. Walenie w ścianę, trzaskanie drzwiami, podsłuchiwanie i złośliwe komentarze to ich codzienność. Wszystko zmienia się, gdy Anna niespodziewanie łamie nogę, a jedyną osobą, która może jej pomóc, okazuje się… Paweł. Dwójka odwiecznych wrogów musi zawiesić broń i wejść w tryb "współpracy". A to oznacza jedno: będzie głośno, będzie zabawnie i na pewno nic nie pójdzie zgodnie z planem.