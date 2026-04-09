Serialowy megahit powraca. Nowe nazwiska ujawnione

Czwarty sezon serialu "Biały Lotos" zadebiutuje w pierwszym kwartale 2027 roku na platformie HBO Max.

O czym będzie czwarty sezon?

Kolejny sezon serialu HBO Original "Biały Lotos" zostanie nakręcony we Francji. Widzowie będą mogli śledzić losy gości i pracowników jednego z francuskich kurortów wakacyjnych.

Kto wystąpi w czwartym sezonie?

Heather Graham, Frida Gustavsson, Rosie Perez, Tobias Santelmann, Ben Schnetzer oraz Laura Smet – to nazwiska aktorów, którzy właśnie dołączyli do obsady czwartego sezonu serialu "Biały Lotos".

W obsadzie czwartego sezonu są już także takie nazwiska, jak Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Max Greenfield, Charlie Hall, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani, Jarrad Paul oraz Nadia Tereszkiewicz.

Hit większy niż polski "Przesmyk"

Na HBO Max od roku można już oglądać pełne trzy sezony serialowego hitu "Biały Lotos". Trzecia seria, podobnie zresztą jak dwie poprzednie, od progu zrobiła furorę w Polsce i za granicą. Finałowy odcinek tej odsłony obejrzało aż 6,2 miliona widzów.

Ostatni odcinek zaszokował fanów za sprawą niespodziewanych śmierci kilku czołowych postaci. Przez internet przetacza się fala oburzenia – choć nie brakowało też głosów, że tak mocnego finału właśnie było trzeba po "najspokojniejszym" ze wszystkich sezonów.

Pierwszy odcinek trzeciego sezonu serialu "Biały Lotos" zadebiutował na platformie Max w Polsce 17 lutego 2025 roku – i po jednym dniu znalazł się na podium najchętniej oglądanych produkcji w serwisie, ustępujący tylko takim megahitom, jak polski thriller serialowy "Przesmyk" i amerykański serial medyczny "The Pitt". Wystarczyły jednak niespełna dwie doby, by "Biały Lotos" przeskoczył oba te hity i zameldował się na 1. miejscu listy przebojów.

Natychmiastowy hit

Na amerykańskim rynku pierwszy odcinek nowego sezonu zadebiutował tradycyjnie dzień wcześniej, w niedzielę 16 lutego. Wystarczyło kilka godzin, by produkcja wskoczyła na 1. miejsce najchętniej oglądanych seriali w USA.

Co istotne, krytycy są zachwyceni – na portalu Rotten Tomatoes trzeci sezon "Białego Lotosu" zgromadził już 95 proc. pozytywnych recenzji, co czyni go najlepiej ocenianą odsłoną serii. Drugi sezon w szczytowym momencie zyskał bowiem przychylność 94 proc. recenzentów, zaś sezon pierwszy – 90 proc.

Amerykańscy krytycy niemal jednogłośnie orzekli, że trzeci sezon jest najmroczniejszym z dotychczasowych. Niektórzy uważają również, że najlepiej zagranym, a nie brakuje też głosów, że to po prostu najlepszy sezon produkcji uważanej od samego początku za jeden z najbardziej błyskotliwych seriali ostatnich lat.

Coraz lepsze wyniki

Ale to nie wszystko, bowiem 19 lutego HBO pochwaliło się wynikami oglądalności. Okazało się, że w niedzielę pierwszy odcinek nowego sezonu obejrzało w HBO i na platformie Max 2,4 miliona widzów, co oznacza wzrost o 57 proc. w porównaniu do pierwszego odcinka drugiej serii.

Co więcej, w poniedziałek widownia zwiększyła się do 4,6 miliona – a to już wzrost aż o 90 proc. w porównaniu do widowni drugiego sezonu w analogicznym czasie.

Na tym nie koniec. W środę 26 lutego HBO podało kolejne dane oglądalności. Co za tym idzie, drugi odcinek nowego sezonu osiągnął za Oceanem wynik rzędu 3,4 miliona widzów, co stanowiło 40-procentowy wzrost w porównaniu z odcinkiem premierowym.

I tak serial poprawiał swoje statystyki z odcinka na odcinek, choć na etapie szóstego odcinka trzeciego sezonu prym wciąż wiódł finałowy odcinek drugiego sezonu "Białego Lotosu" z wynikiem 4,1 miliona widzów w dniu premiery.

Przełomowe rekordy

Do przełomu doszło 30 marca, kiedy za Oceanem premierę miał przedostatni, siódmy odcinek trzeciego sezonu. Obejrzało go aż 4,8 miliona widzów, co ustanowiło nowy rekord dla całego serialu.

Jednak prawdziwie niesamowite osiągnięcie wciąż jeszcze było przed nami. W niedzielę 6 kwietnia w USA wyemitowano ostatni odcinek trzeciej serii. W poniedziałek 7 marca portal Variety dotarł do najnowszych statystyk – finał oglądało aż 6,2 miliona widzów! Oznaczało to 30-procentowy wzrost oglądalności w stosunku do poprzedniego rekordu.

O czym był trzeci sezon?

Akcja trzeciej odsłony satyry społecznej rozgrywała się w ekskluzywnym tajskim kurorcie i przedstawiała wydarzenia z życia gości oraz pracowników na przestrzeni tygodnia.

Tym razem pojawiły się trzy podróżujące razem przyjaciółki, wyluzowana Brytyjka ze starszym chłopakiem oraz zamożna para z Południa z trójką dorosłych dzieci. Za kulisami menedżerka spa White Lotus Hawaii, Belinda Lindsey, uczestniczyła w wymianie edukacyjnej, podczas gdy lokalna obsługa zmagała się z rosnącymi zagrożeniami bezpieczeństwa na wyspie.

Od Hawajów po Sycylię

Pierwszy sezon serialu "Biały Lotos", którego akcja rozgrywa się na Hawajach, miał premierę w lipcu 2021. Otrzymał 20 nominacji do Emmy w 13 kategoriach i zdobył 10 statuetek, najwięcej spośród wszystkich produkcji nominowanych tego roku. Drugi sezon udostępniony premierowo w grudniu 2022 przeniósł widzów na Sycylię. Produkcja zebrała 23 nominacje do nagród Emmy i zwyciężyła w 5 kategoriach.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu, jego scenarzystą, reżyserem i producentem wykonawczym pozostaje niezmiennie Mike White. Wśród producentów wykonawczych są także David Bernad i Mark Kamine.