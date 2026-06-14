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Ten serial wstrząsnął światem. Kobieta oskarżyła męża, ale nikt jej nie uwierzył

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:00
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"Wiem, co widziałam"
"Wiem, co widziałam"/Canal+
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych opłacanych abonamentem można już oglądać wszystkie odcinki głośnego serialu kryminalnego "Wiem, co widziałam" ("After the Party"). Ten doskonale zagrany sześcioodcinkowy thriller psychologiczny produkcji nowozelandzkiej wstrząsnął całym światem. Gdzie można go oglądać?

Wszystkie odcinki serialu "Wiem, co widziałam" ("After the Party") można oglądać na platformie CANAL+.

O czym jest serial?

Ten niezwykle mocny sześcioodcinkowy thriller psychologiczny to portret Penny, kobiety, która oskarża własnego męża o gwałt na przyjaciółce córki i musi mierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji. Nikt z jej otoczenia nie wierzy w jej wersję wydarzeń, a kiedy mężczyzna wraca po pięciu latach do rodzinnego miasta, społeczność wita go z otwartymi ramionami. Penny za wszelką cenę chce jednak udowodnić, że się nie pomyliła, a sprawiedliwości powinno stać się zadość.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra wybitna nowozelandzka aktorka Robyn Malcolm ("Do diabła z kryminałem", "Boogeyman", "Władca Pierścieni: Dwie wieże"), a towarzyszą jej Peter Mullan ("Siostry Magdalenki", "Tyranozaur", "Ludzkie dzieci"), Tara Canton ("My Life Is Murder"), Ian Blackburn ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"), Elz Carrad ("Tajemnice Brokenwood") oraz Dean O'Gorman ("Hobbit", "Trumbo", "Próba wiary").

Kto stoi za serialem?

Robyn Malcolm jest nie tylko gwiazdą, ale również pomysłodawczynią serialu, który stworzyła wraz z Dianne Taylor. Za kamerą stanął Peter Salmon ("Madam", "Patolog", "Facet od serca").

Wstrząsający serial uzyskał 90 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+Robyn MalcolmWiem, co widziałam
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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