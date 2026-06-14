Ten serial wstrząsnął światem. Kobieta oskarżyła męża, ale nikt jej nie uwierzył

Wszystkie odcinki serialu "Wiem, co widziałam" ("After the Party") można oglądać na platformie CANAL+.

O czym jest serial?

Ten niezwykle mocny sześcioodcinkowy thriller psychologiczny to portret Penny, kobiety, która oskarża własnego męża o gwałt na przyjaciółce córki i musi mierzyć się z konsekwencjami swojej decyzji. Nikt z jej otoczenia nie wierzy w jej wersję wydarzeń, a kiedy mężczyzna wraca po pięciu latach do rodzinnego miasta, społeczność wita go z otwartymi ramionami. Penny za wszelką cenę chce jednak udowodnić, że się nie pomyliła, a sprawiedliwości powinno stać się zadość.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra wybitna nowozelandzka aktorka Robyn Malcolm ("Do diabła z kryminałem", "Boogeyman", "Władca Pierścieni: Dwie wieże"), a towarzyszą jej Peter Mullan ("Siostry Magdalenki", "Tyranozaur", "Ludzkie dzieci"), Tara Canton ("My Life Is Murder"), Ian Blackburn ("Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"), Elz Carrad ("Tajemnice Brokenwood") oraz Dean O'Gorman ("Hobbit", "Trumbo", "Próba wiary").

Kto stoi za serialem?

Robyn Malcolm jest nie tylko gwiazdą, ale również pomysłodawczynią serialu, który stworzyła wraz z Dianne Taylor. Za kamerą stanął Peter Salmon ("Madam", "Patolog", "Facet od serca").

Wstrząsający serial uzyskał 90 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.