Dziennik Gazeta Prawana logo

Serialowy thriller akcji spodobał się Polakom. To przedostatni odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Prisoner"
"Prisoner"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych zadebiutował piąty odcinek nowego serialu produkcji brytyjskiej – "Prisoner" z Izuką Hoyle i Taharem Rahimem w rolach głównych. To więzienny thriller akcji, który oferuje nie tylko czystą rozrywkę, ale stawia również ważne pytania o granice moralne. Gdzie można oglądać serial?

Piąty odcinek serialu "Prisoner" jest dostępny od dziś, 28 maja, na platformie SkyShowtime. Ostatni z sześciu odcinków trafi do serwisu za tydzień.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowali Otto Bathurst ("Robin Hood: Początek", "Czarne lustro", "Peaky Blinders") i Pia Strietmann ("Miejsce zbrodni", "Falk") według pomysłu i scenariusza Matta Charmana ("Wybór", "Most szpiegów", "Francuska suita") i Haleemy Mirzy ("Tajna inwazja", "Dżentelmeni", "Domino Day").

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Izuka Hoyle ("Punkt wrzenia", "Perswazje", "Maria, królowa Szkotów") i Tahar Rahim ("Prorok", "Mauretańczyk", "Przeszłość"), a partnerują im Finn Bennett ("Wojna", "Detektyw", "Rycerz Siedmiu Królestw"), Jessica Barker-Wren ("Dumbo") oraz Laurie Davidson ("Mary & George", "Sandman", "Ta dziewczyna").

O czym jest serial?

Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) – niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?

Serial od razu spodobał się  widzom, z miejsca wskakując na listę najchętniej oglądanych pozycji w serwisie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialTahar RahimPrisoner
Powiązane
Emma Myers w drugim sezonie serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki"
Kryminalny hit serialowy powrócił. Wszystkie odcinki adaptacji od razu
"The Boys"
Prawdziwy serial poznaje się po tym, jak kończy. Spektakularne rekordy
Tomasz Włosok w filmie "Król dopalaczy"
Polski "Wilk z Wall Street". Film o "królu dopalaczy" już za kilkanaście dni w abonamencie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerialowy thriller akcji spodobał się Polakom. To przedostatni odcinek hitu »
Zobacz
|
Nowa Kia K4 kombi złoty kolor przód reflektor
Nowa Kia znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Kierowca senior za kierownicą samochodu nowe przepisy prawo jazdy
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj