Kryminalny hit serialowy powrócił. Wszystkie odcinki adaptacji od razu

Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" można oglądać od dziś, 27 maja, na platformie Netflix.

O czym jest serial?

Pięć lat temu uczennica Andie Bell została zamordowana przez swojego chłopaka – Sala Singha. Policja jest pewna, że to on. Każdy w mieście wie, że to on, ale bystra i uparta Pip Fitz-Amobi nie jest tego taka pewna i zrobi wszystko, żeby to udowodnić. Jeśli zatem Sal Singh nie jest mordercą, a prawdziwy zabójca wciąż pozostaje na wolności, to do czego się posunie, żeby Pip nie poznała prawdy?

Drugi sezon megahitu trafia do widzów po dwóch latach od premiery pierwszego, przynosząc nowe sekrety, z którymi nasza detektywka-amatorka będzie musiała się zmierzyć.

Kto występuje w serialu?

W roli Pip Fitz-Amobi występuje Emma Myers ("Wednesday", "Minecraft: Film", "Rodzinne zamiany"), a partnerują jej Zain Iqbal, Henry Ashton ("Rycerz Siedmiu Królestw", "Moja Lady Jane", "Outlander") oraz Jude Morgan-Collie ("Terminator: Mroczne przeznaczenie").

Kto stoi za serialem?

Adaptacji bestsellerowego kryminału młodzieżowego Holly Jackson podjęła się Poppy Cogan ("Skok", "Chloe", "Aspekt życia"), a za kamerą drugiego sezonu stanęli Jill Robertson ("Ludwig", "Dyplomatka", "Pennyworth") i Asim Abbasi ("Cake").