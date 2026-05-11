Skandynawski kryminał w polskim streamingu. Dziś finałowy odcinek hitu

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
"Nora Sand: Fatalna pomyłka"/Materiały prasowe
W polskim streamingu zadebiutował właśnie szósty i finałowy odcinek skandynawskiego serialu kryminalnego "Nora Sand: Fatalna pomyłka", opartego na kolejnej powieści z bestsellerowego cyklu Lone Theils o dziennikarce śledczej Norze Sand. Ekranizacja miała premierę już w 2025 roku, ale w Polsce można ją oglądać dopiero teraz. W którym serwisie?

Szósty i finałowy odcinek serialu "Nora Sand: Fatalna pomyłka" jest dostępny od dziś, 11 maja, na platformie CANAL+ online.

O czym jest "Fatalna pomyłka"?

Nowy serial, który można traktować równie dobrze jako drugi sezon duńskiego serialu kryminalnego – po "Fatalnym rejsie" z 2023 roku – skupia swoją fabułę ponownie wokół śledztwa dziennikarki Nory Sand. Tym razem bada ona sprawę morderstwa. W basenie zostają znalezione zwłoki kobiety, a podejrzenie pada na jej partnera, Toma, który jak się okazuje, jest oszustem matrymonialnym. Nora odkrywa, że Tom oszukał w swoim życiu wiele kobiet, ale czy na pewno jest mordercą?

Kto stoi za "Fatalną pomyłką"?

Pomysłodawcami i głównymi scenarzystami serialu "Fatalny rejs" są Kristine Berg i Arne Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Scenariusz jest adaptacją powieści Lone Theils z bestsellerowego cyklu o Norze Sand.

Za kamerą sześcioodcinkowego serialu stanął Magnus Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Główną rolę zagrała Marie Sandø Jondal ("Co ukrywa Marco?"), której partnerują Jesper Hagelskær Paasch ("Nowe legendy o Małpim Królu"), Morten Hauch-Fausbøll ("Doradztwo personalne", "Miłość i medycyna|, "Fatalny rejs") i Sigurd Holmen le Dous ("Inwigilacja", "DNA", "W poszukiwaniu Złotego Zamku").

O czym był "Fatalny rejs"?

Główną bohaterką serialu "Fatalny rejs" jest Nora Sand (Marie Sandø Jondal), uznana dziennikarka pracująca dla duńskiej gazety "Globalt". Jest korespondentką i większość czasu spędza w Londynie. Znajduje się na szczycie swojej kariery, kiedy zostaje zawieszona pod zarzutem utrzymywania intymnej relacji z jednym ze swoich informatorów w dużej sprawie. Wraca do rodzinnego domu, by zamieszkać z ojcem (Bue Wandahl). Przysięga, że będzie trzymać się w cieniu, dopóki skandal nie ucichnie, ale gdy dostaje informację o starej sprawie zaginięcia, nie potrafi usiedzieć bezczynnie.

Pomimo sceptycyzmu lokalnej społeczności i ciągłych ataków ze strony swojego byłego redaktora, Nora nie chce odpuścić. Poszukiwanie prawdy staje się dla niej najważniejsze. A skoro jej kariera legła w gruzach, co właściwie co ma do stracenia? Jej upór coraz bardziej przybliża ją do odpowiedzi na pytanie, co stało się z dwiema zaginionymi duńskimi dziewczynami, ale pogoń za prawdą będzie ją drogo kosztować.

Pomysłodawcami i głównymi scenarzystami serialu "Fatalny rejs" byli Kristine Berg i Arne Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Scenariusz stanowi adaptacją debiutanckiej powieści Lone Theils "Pigerne fra Englandsbåden", pierwszej z bestsellerowego cyklu o Norze Sand, sprzedanej na 14 światowych rynków jako "Fatal Crossing", a w Polsce wydanej w 2016 roku przez W.A.B. pod tytułem "Zaginione".

Powieść została oparta na prawdziwej historii amerykańskiego seryjnego zabójcy, który prześladował swoje ofiary i robił im zdjęcia tuż przed ich zabiciem.

Za kamerą ośmioodcinkowego serialu stanął Magnus Berggren ("Liv", "Łatwy cel", "Rzeka"). Główną rolę zagrała Marie Sandø Jondal ("Co ukrywa Marco?"), której partnerują Jesper Hagelskær Paasch ("Nowe legendy o Małpim Królu"), Bue Wandahl ("Pod osłoną mroku", "Rząd", "Wydział śledczy") i Siir Tilif ("Dom Dawida", "Ukryty motyw", "Pod osłoną mroku").

Piotr Kozłowski
Skandynawski kryminał w polskim streamingu. Dziś finałowy odcinek hitu
