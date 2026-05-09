Niespodziewany odcinek kultowego serialu. Nawet nie jest widoczny w panelu

Retrospektywy odcinek "Gary" współtworzyli i napisali Ebon Moss-Bachrach oraz Jon Bernthal. Odcinek śledzi losy Richiego (Moss-Bachrach) i Micheala (Bernthal) podczas służbowego wyjazdu do Gary w stanie Indiana. Co ciekawe, odcinek nie jest nawet widoczny w panelu platformy. Fani mogą znaleźć odcinek, wpisując "Gary" w wyszukiwarce Disney+.

Czwarty sezon hitu

Premiera ostatniego jak dotąd, czwartego sezonu serialu "The Bear", nastąpiła 26 czerwca w Disney+ – w dniu premiery zostały udostępnione wszystkie odcinki nowej serii.

W czwartym sezonie Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) nieustannie dążą do perfekcji. Chcą nie tylko przetrwać, ale także wznieść "The Bear" na nowy poziom. Na każdym kroku czekają ich nowe wyzwania, którym muszą sprostać. W tym sezonie walka o perfekcję to już nie tylko kwestia rozwoju – to także czas trudnych wyborów i decyzji o tym, co naprawdę warto ocalić.

Kto stoi za czwartym sezonem?

W obsadzie znaleźli się również Jamie Lee Curtis, Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Matty Matheson, Oliver Platt i Molly Gordon.

Twórcą serialu jest Christopher Storer, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. W gronie producentów znaleźli się także Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai i Rene Gube. Courtney Storer odpowiada za produkcję kulinarną jako współproducentka wykonawcza. Producentem serialu jest FX Productions.

Historyczny rekord "The Bear"

"The Bear" trzykrotnie został wyróżniony tytułem Programu Telewizyjnego Roku przez Amerykański Instytut Filmowy (AFI). Drugi sezon zdobył aż 11 nagród Emmy – najwięcej w historii wśród seriali komediowych w jednym roku. Produkcja została także doceniona przez szereg prestiżowych instytucji, w tym Złote Globy, Gildię Aktorów Ekranowych, Gildię Scenarzystów, Gildię Reżyserów, Gildię Producentów, a także nagrodami Peabody’ego, Critics Choice, NAACP Image Awards, Independent Spirit Awards, MPSE Golden Reel Awards, CAS Awards, ACE Eddie Awards i TCA.