Nowy serial kryminalny w streamingu. Zachwycił 100 proc. krytyków

Piotr Kozłowski
"To nie jest zagadka kryminalna"
Na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawił się nowy odcinek serialu kryminalnego o przewrotnym tytule "To nie jest zagadka kryminalna". Sześcioodcinkowa koprodukcja belgijsko-irlandzka zachwyciła widzów i krytyków na Zachodzie – na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi pełne 100 proc. Gdzie Polacy mogą oglądać drugi odcinek hitu?

Drugi odcinek serialu "To nie jest zagadka kryminalna" można oglądać od dziś, 8 maja, na platformie CANAL+ online. Kolejne z sześciu odcinków będą się pojawiać w serwisie w każdy piątek.

O czym jest serial?

Barwne lata trzydzieste XX wieku to okres świetności artystów takich jak Salvador Dali czy Rene Magritte. Fabuła serialu przenosi widzów do tego okresu, pokazując wybitnych surrealistów spędzających czas w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się jednak, że śmietanka artystyczna znajduje się w niebezpieczeństwie – wśród gości jest morderca, którego działalność zaczyna zbierać krwawe żniwo. Na miejsce przybywa Scotland Yard, a posiadłość zostaje odcięta od świata.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Pierre Gervais ("Drift", "Wysokie fale", "Milczenie Julie"), Stephen Tompkinson ("W mroku cieni", "Sherwood", "Orkiestra"), Donna Banya ("Niewygodna prawda", "Kaos", "Wojna światów"), Aoibhinn McGinnity ("Zamęt", "Krypton", "Wikingowie: Walhalla"), Frank Bourke ("Mroczne materie", "Toksyczne miasto", "Dumbo") i Florence Hall ("Królowe sekretów", "Lovesick", "Koroner").

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcami serialu są Christophe Dirickx ("Boso, ale na rowerze", "Lewy brzeg", "Manneken Pis") i Matthias Lebeer, który stanął również za kamerą wespół z Hansem Herbotsem ("Wąż", "Paryż w ogniu", "Remedium"). Scenariusz napisali Dirickx i Paul Baeten Gronda ("30 lat później").

