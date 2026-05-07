Kinowy hit lat 2000. powraca jako serial. Zamówiono od razu dwa sezony

Serial "Elle" zadebiutuje 1 lipca wyłącznie na platformie Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Jeszcze przed premierą platforma zamówiła drugi sezon serialu.

O czym jest "Elle", prequel "Legalnej blondynki"?

"Elle" opowiada historię Elle Woods, którą poznajemy w szkole średniej. Serial skupia się na doświadczeniach życiowych bohaterki w szkole średniej, które ukształtowały ją i wpłynęły na jej przemianę w kobietę – ikonę, którą poznaliśmy i pokochaliśmy w filmie "Legalna blondynka" i jego sequelu "Legalna blondynka 2".

Pierwszy sezon "Elle" opowiada historię Elle Woods jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard, gdzie czuła się wyjątkowo nieswojo. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

Kto występuje w pierwszym sezonie serialu "Elle"?

W obsadzie pierwszego sezonu znaleźli się Lexi Minetree jako Elle Woods, June Diane Raphael jako matka Elle – Eva oraz Tom Everett Scott jako jej ojciec Wyatt, a także Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker. Wśród powracających członków obsady znajdują się Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Matt Ober, Chloe Wepper, David Burtka, Brad Harder, Kayla Maisonet, Lisa Yamada oraz James Van Der Beek.

Kto stoi za "Elle", prequelem "Legalnej blondynki"?

Twórczynią serialu jest Laura Kittrell ("High School", "Niepewne"), która pełni również funkcję współshowrunnerki i producentki wykonawczej razem z Caroline Dries. Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, a także Marc Platt i Amanda Brown również pełnią funkcje producentów wykonawczych. Jason Moore ("Pitch Perfect") wyreżyserował pierwsze dwa odcinki pierwszego sezonu i pełni funkcję producenta wykonawczego. Bryan J. Raber i Asmita Paranjape są producentami serialu, a Josie Craven i Jen Regan są producentkami nadzorującymi.

Reese Witherspoon "niezwykle podekscytowana"

Jestem niezwykle podekscytowana powstaniem serialu o Elle! Fani będą mieli szansę zobaczyć, jak Elle Woods radziła sobie z życiem jako nastolatka, z jej wyjątkową osobowością i pomysłowością, tak jak tylko ona potrafi. Czy może być coś lepszego?! Dziękuję niesamowitym zespołom z Prime Video i Hello Sunshine oraz wspaniałej scenarzystce Laurze Kittrell za spełnienie mojego marzenia. "Legalna blondynka powraca!" – mówiła w maju 2024 roku Reese Witherspoon.