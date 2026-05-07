Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowe uniwersum poszerzone. Ulubieńcy widzów wracają w nowym serialu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kelly Reilly jako Beth Dutton oraz Cole Hauser jako Rip Wheeler w serialu "Ranczo Duttonów"
Kelly Reilly jako Beth Dutton oraz Cole Hauser jako Rip Wheeler w serialu "Ranczo Duttonów"/Materiały prasowe
Jeszcze w maju światową i polską premierę będzie miał nowy serial z kultowego uniwersum "Yellowstone". Tym razem będzie to "Ranczo Duttonów" ("Dutton Ranch"), w którym ulubieńcy publiczności Cole Hauser i Kelly Reilly ponownie wcielają się w Ripa Wheelera i Beth Dutton. Właśnie pojawił się pełny zwiastun serialu. Gdzie i kiedy będzie można oglądać najnowszy spin-off?

Dwa pierwsze odcinki serialu "Ranczo Duttonów" pojawią się już 22 maja na platformie SkyShowtime, a kolejne z dziewięciu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym jest serial?

"Ranczo Duttonów" opowiada o losach Beth i Ripa próbujących zbudować wspólną przyszłość w Teksasie. Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, para zderza się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Ranczo Duttonów" oprócz Kelly Reilly i Cole'a Hausera występują także Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

Kto stoi za serialem?

Serial "Ranczo Duttonów" został wyprodukowany przez Paramount Television Studios i 101 Studio. Showrunnerem produkcji jest Chad Feehan, który oparł ją on na postaciach stworzonych przez Taylora Sheridana i Johna Linsona. W produkcję zaangażowani byli również David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wybrane odcinki sezonu, w tym premierowy i finałowy. Reżyserami tego sezonu byli również Greg Yaitanes, Jessica Lowrey i Phil Abraham.

Dystrybutorem serialu jest Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown", "Tulsa King" i "Madison". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a także spin-off "Marshals: historia z Yellowstone".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialKelly ReillyCole Hauser
Powiązane
"Dom duchów"
Serialowa ekranizacja kultowej powieści. Ten tytuł rozsławił film z Meryl Streep
Zach Braff w serialu "Hoży doktorzy: powrót"
Ten powrót przerósł oczekiwania. Kultowy serial nie stracił na jakości
Charlie Cox jako Matt Murdock oraz Deborah Ann Woll jako Karen Page w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie"
Serialowy hit bije rekordy. Finałowy odcinek
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowe uniwersum poszerzone. Ulubieńcy widzów wracają w nowym serialu »
Zobacz
|
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Procesja z relikwiami swietego Stanislawa , Krakow
Za dwa dni wielkie katolickie święto. Komunikat Kościoła do wiernych
"Paradise"
"Najlepszy serial roku". Megahit streamingu od dziś w telewizji
Toyota C-HR wyprzedaże samochodów z 2025 roku
20 tys. nowych aut zalega na placach. Dilerzy dają 61 tys. zł rabatu, byle się ich pozbyć
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
5787,31 zł pensji minimalnej od 1 lipca 2026. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków
Zielony elektryczny SUV Lexus TZ jedzie miejską ulicą na tle nowoczesnych biurowców
Nowy SUV na rynku. Oto japońska rakieta dla dużej rodziny. Cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj