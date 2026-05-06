Serialowy hit bije rekordy. Finałowy odcinek

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Charlie Cox jako Matt Murdock oraz Deborah Ann Woll jako Karen Page w drugim sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie"/Materiały prasowe
Na popularnej polskiej platformie streamingowej pojawił się ósmy odcinek drugiego sezonu serialu Marvel Television "Daredevil: Odrodzenie". Długo wyczekiwany sezon od progu zrobił furorę, zachwycając fanów i zdobywając przychylność krytyków. Gdzie można oglądać finał przebojowej produkcji z kultowym bohaterem Marvela?

Ósmy i finałowy odcinek drugiego sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" trafił dziś, 6 maja, na platformę Disney+.

Wielki powrót po 10 latach

"Daredevil: Odrodzenie" to najnowsza odsłona historii Matta Murdocka – niewidomego prawnika o wyostrzonych zmysłach, który porzucił życie Daredevila, by skupić się na karierze oraz nowym związku z terapeutką Heather Glenn. Matt wierzy, że może zostawić swoje alter ego za sobą. Tymczasem Wilson Fisk, znany jako Kingpin, powraca do miasta jako burmistrz, przekonany, że tym razem będzie rządził legalnie. Jednak rzeczywistość polityczna szybko okazuje się bardziej skomplikowana, niż się spodziewał. Biurokracja ogranicza jego wpływy, a dawni wrogowie nie dają mu spokoju. Frustracja narasta, a obsesja na punkcie Matta Murdocka ponownie zaczyna go pochłaniać.

Daredevil wrócił z pierwszym sezonem po 10 latach od premiery serialu Netflixa "Marvel: Daredevil", który także można oglądać na Disney+ – po tym, jak Netflix stracił licencję na rzecz nowej platformy. W nowym serialu w kultową postać ponownie wciela się lubiany Charlie Cox, który za swoją rolę zebrał dużo lepsze opinie niż Ben Affleck za tę samą rolę Matta Murdocka w filmie kinowym z 2003 roku.

W drugim sezonie burmistrz Wilson Fisk twardą ręką rządzi Nowym Jorkiem i poluje na wroga publicznego numer jeden, mściciela z Hell's Kitchen znanego jako Daredevil. Jednak kryjący się pod rogatą maską Matt Murdock nieustannie atakuje z cieni – ma zamiar zniszczyć skorumpowane imperium Kingpina i odzyskać swój dom.

Kto występuje w serialu?

W główne role wcielili się Charlie Cox, ponownie jako tytułowy Daredevil, oraz Vincent D'Onofrio jako niezwyciężony Wilson Fisk (Kingpin). W obsadzie znaleźli się również Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel, Zabryna Guevara, Nikki M. James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini oraz Jon Bernthal jako Frank Castle (Punisher).

Hit w Polsce i na świecie

Recenzje serialu "Daredevil: Odrodzenie" są entuzjastyczne. Na portalu RottenTomatoes pierwszy sezon uzyskał 87 proc. pozytywnych głosów od krytyków oraz 78 proc. od fanów, natomiast sezon drugi ma na tę  chwilę już 95 proc. pozytywnych głosów od recenzentów i 91 proc. od użytkowników.

Co więcej, w przypadku obu sezonów serial zadebiutował jako numer jeden na platformie Disney+ w Polsce, z kolei w USA pierwszy sezon serialu "Daredevil: Odrodzenie" zadebiutował na 1. miejscu wśród wszystkich seriali dostępnych w streamingu w dowolnym serwisie, a drugi sezon także utrzymuje się w ścisłej czołówce.

Finałowy odcinek pierwszego sezonu był najlepiej ocenianym ze wszystkich dotychczasowych. Na platformie iMDB uzyskał niesamowitą średnią ocen 9.3/10. Co prawda serial od początku cieszył się dużym uznaniem, a średnia wszystkich odcinków przekracza 8, ale próg 9 punktów na 10 przeskoczył dopiero przedostatni, ósmy odcinek serii (9.1).

Tymczasem w sezonie drugim już dwa odcinki – czwarty i piąty – pobiły ten rekord, uzyskując średnią 9.5/10 na iMDB.

