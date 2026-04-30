Tego jeszcze nie grali. Kultowy serial w wersji koncertowej zadebiutuje w Polsce

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 16:00
"Outlander"
Jedna z najbardziej elektryzujących historii miłosnych współczesnej popkultury wychodzi poza ekran – także w Polsce. Konkretnie 27 lutego 2027 roku w PreZero Arena Gliwice odbędzie się "Outlander in Concert: Echoes Through the Highlands" – widowisko, które zamienia serialowy fenomen w intensywne, zmysłowe doświadczenie na żywo.

Ten koncert przenosi widzów w świat "Outlandera" – szkockie wyżyny, historyczne konflikty i relację Claire i Jamiego, opowiedzianą obrazem i muzyką wykonywaną na żywo – zapowiada organizator.

Globalny fenomen

"Outlander" od momentu premiery redefiniował gatunek serialu kostiumowego. Łączył epicką narrację historyczną z bezkompromisową opowieścią o relacji – pełnej napięcia, pożądania, straty i lojalności. To właśnie ta emocjonalna intensywność sprawiła, że produkcja stała się globalnym fenomenem, a jej bohaterowie – Claire Randall i Jamie Fraser – jedną z najbardziej rozpoznawalnych par współczesnej telewizji.

Skala fenomenu "Outlandera" jest trudna do przecenienia. Seria książek Diany Gabaldon sprzedała się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie, a sam serial zgromadził oddaną, globalną społeczność fanów. Jego ścieżka dźwiękowa należy do najczęściej słuchanych w katalogu Sony Pictures Television, osiągając setki milionów odtworzeń. To rzadki przypadek produkcji, w której muzyka nie jest tłem – jest równorzędnym bohaterem.

Nowy wymiar historii

W wersji koncertowej ta historia zyskuje nowy wymiar. Na scenie – pełna orkiestra symfoniczna. Na ekranie – starannie wyselekcjonowane sceny ze wszystkich ośmiu sezonów. W centrum – muzyka Beara McCreary'ego, która od początku była jednym z najważniejszych elementów tożsamości serialu.

To właśnie ona prowadzi widza przez emocjonalne krajobrazy "Outlandera" – od intymnych momentów między bohaterami, przez brutalność bitew, po melancholię rozłąki. Charakterystyczne motywy inspirowane muzyką celtycką, tradycyjne instrumentarium i nowoczesna kompozycja tworzą brzmienie, które natychmiast przenosi do świata serialu. W wersji live-to-screen ta muzyka zyskuje fizyczną obecność – rezonuje w przestrzeni, buduje napięcie i intensyfikuje każdy obraz.

Widowisko prowadzi widzów przez historię Claire Randall i Jamiego Frasera – od XVIII-wiecznych szkockich wyżyn, przez polityczne intrygi i wojny, aż po Nowy Świat. To opowieść o miłości wystawionej na próbę czasu, historii i wyborów, które nigdy nie są oczywiste.

Organiczne przedłużenie serialu

Za koncepcję koncertu odpowiadają twórcy oryginału – showrunner Matthew B. Roberts oraz kompozytor Bear McCreary. Dzięki temu "Outlander in Concert" nie jest interpretacją, lecz organicznym przedłużeniem serialu. Każdy element – od dramaturgii po selekcję scen – został zaprojektowany tak, aby zachować emocjonalną prawdę historii i jej charakterystyczne tempo.

Koncertowa wersja "Outlandera" nie opiera się wyłącznie na nostalgii. To doświadczenie, które angażuje zmysły i pamięć emocjonalną widza – przywołuje sceny, które zostają z odbiorcami na lata, i pozwala przeżyć je ponownie, tym razem w skali, jakiej nie daje ekran.

Koncert w Gliwicach

Koncert w Gliwicach będzie częścią międzynarodowej trasy obejmującej ponad 75 miast w Europie i Stanach Zjednoczonych. To pierwsza okazja, by zobaczyć to widowisko w Polsce – i jedna z niewielu, by doświadczyć "Outlandera" w tak intensywnej, scenicznej formie.

