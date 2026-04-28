Jeden z najlepszych seriali dekady wraca. "Rozgrzeje widzów do czerwoności"

Premiera trzeciego sezonu serialu "Ród Smoka" nastąpi już 22 czerwca w HBO Max. Nowy sezon składa się z ośmiu odcinków, które będą ukazywać się na platformie co tydzień. Wielki finał tego sezonu został zaplanowany na 10 sierpnia.

Czwarty sezon potwierdzony

Tymczasem HBO już pod koniec ubiegłego roku ogłosiło, że powstanie czwarty sezon produkcji, który zadebiutuje w 2028 roku.

Cieszymy się, że przez najbliższe lata będziemy mogli dostarczać nowe sezony rzeszy fanów uniwersum "Gry o tron". "Ród Smoka" pokazuje, jak rozległe i bogate w wyobraźnię pozostaje uniwersum George'a R. R. Martina. Tego lata "Ród Smoka" ponownie rozgrzeje widzów do czerwoności, prezentując jedne z najbardziej epickich bitew w historii serialu – mówiła Francesca Orsi, wiceprezeska HBO ds. programowych, szefowa działu seriali dramatycznych i filmów HBO.

Doskonałe recenzje sezonu drugiego

Drugi sezon "Rodu Smoka" zebrał doskonałe recenzje za "ekscytującą i wciągającą historię" (The Wrap), która jest "powrotem do złotych czasów Gry o tron" (GQ). Esquire uznał serial za "największą produkcję lata", TV Guide stwierdził, że jest to "największa telewizyjna produkcja spośród tych dostępnych obecnie na rynku", natomiast Collider pisał o "najlepszym serialu fantasy dekady".

O czym opowiada "Ród Smoka"?

Serial powstał na podstawie książki George'a R.R. Martina "Ogień i krew" i skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w "Grze o tron". "Ród Smoka" opowiada historię rodu Targaryenów.

Kto występuje w trzecim sezonie?

W rolach głównych w tym sezonie pojawiają się Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain oraz Barry Sloane.

Kto stoi za trzecim sezonem?

Współtwórcą, showrunnerem oraz producentem wykonawczym serialu jest Ryan Condal. George R.R. Martin jest współtwórcą i producentem wykonawczym. Pozostali producenci wykonawczy to: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock oraz Philippa Goslett.