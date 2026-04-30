Dziennik Gazeta Prawana logo

"Listy do M." zyskały konkurencję. Ta komedia świąteczna to murowany hit

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Piotr Stramowski i Zofia Jastrzębska w filmie "Przepis na Święta"/Materiały prasowe
Boże Narodzenie wydaje się jeszcze odległe, ale dystrybutor zdążył już zapowiedzieć nową świąteczną komedię familijną "Przepis na Święta". Czy to będzie godna konkurencja dla kultowych już "Listów do M."? Wszystko na to wskazuje, bowiem za kamerą stanęła specjalistka od kinowych hitów Magdalena Nieć, zaś w obsadzie znalazły się lubiane gwiazdy różnych pokoleń. Kiedy premiera murowanego hitu?

Film "Przepis na Święta" trafi do kin 6 listopada 2026 roku.

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała specjalistka od familijnych hitów Magdalena Nieć ("O psie, który jeździł koleją", "O psie, który jeździł koleją 2", "Detektyw Bruno"), która napisała również scenariusz wespół z Katarzyną Gacek ("O psie, który jeździł koleją 2", "Czarny młyn", "Za niebieskimi drzwiami"). Za zdjęcia odpowiada Jakub Stolecki ("Za duży na bajki 2", "Za duży na bajki 3").

Uniwersalne przesłanie, spora porcja humoru, współcześni, prawdziwi bohaterowie i emocjonalny przekaz. Wartka akcja i komediowe rozwiązania będą tworzyć kanwę dla opowieści z przesłaniem. "Przepis na Święta" to potrzebne zwierciadło współczesności. Moim celem jest, aby film niósł pozytywne emocje, wzruszenie, niewymuszony śmiech i… myśl. Dobrze bowiem, jeśli z komedii coś wynika – jak mówił Jan Machulski – wyznaje reżyserka.

Chodzenie do kina na ciepłe świąteczne rodzinne filmy stało się już naszą polską tradycją. Cieszymy się, że możemy również w tym roku zaprosić Polaków na wspólne emocje i wzruszenie w kinach. "Przepis na Święta" to właśnie taki prezent od Kino Świat pod choinkę – mówi Dorota Eberhardt, CEO Kino Świat, dystrybutora filmu.

Kto występuje w filmie?

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znaleźli się Piotr Stramowski ("Pokusa", "Miłość na pierwsza stronę", "Narzeczony na niby", "Botoks"), Zofia Jastrzębska ("Vinci 2", "Kolory zła: Czerwień", "Infamia", "Niebo. Rok w piekle"), Adam Woronowicz ("Teściowie" – trylogia, "O psie, który jeździł koleją" 1 i 2), Danuta Stenka ("Listy do M." 3 i 4, "Planeta Singli" 1-3, "1800 gramów"), Sonia Mietielica ("Breslau", "Chłopi") i Wiktor Wieczorek ("Miłość do kwadratu jeszcze raz", "Noc w przedszkolu").

O czym jest film?

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków, do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski filmPiotr Stramowskizofia jastrzębskaprzepis na święta
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj