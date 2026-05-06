Serialowa ekranizacja kultowej powieści. Ten tytuł rozsławił film z Meryl Streep

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
"Dom duchów"
Na jednej z popularnych platform streamingowych pojawiły się właśnie nowe odcinki serialu "Dom duchów", czyli pierwszej hiszpańskojęzycznej ekranizacji kultowej powieści Isabel Allende. Ten tytuł rozsławił przed laty film z Meryl Streep. Serial został wyprodukowany przez wielokrotnie nagradzaną Oscarem firmę stojącą za filmami "Anora" i "Konklawe". Gdzie można go oglądać?

Pierwsze trzy odcinki serialu "Dom duchów" zostały udostępnione 29 kwietnia w serwisie Prime Video, natomiast dziś, 6 maja, pojawiły się kolejne dwa odcinki. Dystrybucja jest o tyle nietypowa, że za tydzień, 13 maja, abonenci platformy dostaną od razu trzy ostatnie odcinki.

O czym jest serial?

Oparty na cenionej na całym świecie powieści Isabel Allende "Dom duchów" to ośmioodcinkowa saga rodzinna obejmująca pół wieku historii, opowiadająca o trzech pokoleniach kobiet –  Clarze, Blance i  Albie – żyjących w konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, ukształtowanym przez konflikty klasowe, polityczne zawirowania i elementy magii.

Kultowa powieść Allende była już  zaadaptowana przed laty przez Hollywood – w 1993 roku na ekrany kin wszedł głośny film Bille'ego Augusta "Dom dusz" z imponującą obsadą, w której brylowali Meryl Streep, Jeremy Irons, Glenn Close, Antonio Banderas, Maria Conchita Alonso i Winona Ryder.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Dom duchów" Alfonso Herrera ("Rebel Moon") wciela się w rolę Estebana Truebę, a Nicole Wallace ("Nasza wina") i Dolores Fonzi ("Belén") portretują Clarę del Valle na różnych etapach jej życia.

W  obsadzie znaleźli się także Fernanda Castillo ("The Lord of the Skies") jako Férula, Aline Kuppenheim ("Fantastyczna kobieta") jako Nivea del Valle, Eduard Fernández ("Skóra, w której żyję") jako Severo del Valle, Sara Becker ("Opowiadaczka filmów") i Fernanda Urrejola ("Cry Macho") jako Blanca, Rochi Hernández jako Alba ("30 nocy z moją eks"), Juan Pablo Raba ("News of a Kidnapping") jako Tío Marcos, Pablo Macaya ("Na jej miejscu") i Nicolás Contreras ("Baby Bandito") jako Pedro Tercero.

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi są Isabel Allende, Eva Longoria i Courtney Saladino, obok showrunnerów: Franciski Alegríi ("Krowa, która wyśpiewała przyszłość"), Fernandy Urrejoli ("Cry Macho") oraz Andrésa Wooda ("News of a Kidnapping").

Serial produkuje FilmNation Entertainment – wielokrotnie nagradzana Oscarami firma stojąca za filmami "Anora" i "Konklawe" – przy wsparciu chilijskiej firmy produkcyjnej Fabula, nagrodzonej Oscarem ("Pamięć jest wieczna", "Fantastyczna kobieta").

