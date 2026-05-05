Polskie filmy podbijają świat. "Fantastyczne wyniki oglądalności"

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
"Sztuka oszustwa"
Polskie filmy dokumentalne osiągają bardzo wysokie wyniki oglądalności, porównywalne z popularnymi tytułami fabularnymi. Co więcej, polskie dokumenty podbijają nie tylko rodzimą, ale również zagraniczną widownię. W tym roku na użytkowników platformy będą czekały kolejne dwie duże premiery dokumentalne.

Popularność produkcji dokumentalnych rośnie na całym świecie. Wartość globalnego rynku dokumentów szacuje się obecnie na około 14,4 mld dolarów, a prognozy Business Research Insight wskazują, że w ciągu najbliższej dekady wzrośnie ona do 23 mld dolarów.

Sześć polskich hitów dokumentalnych

Blisko 16 proc. treści w bibliotekach największych platform streamingowych stanowią dziś produkcje dokumentalne – wynika z danych Documentary Television, a HBO Max należy do ścisłej czołówki w tym segmencie. Dokumenty są 4. najchętniej oglądaną kategorią na HBO Max w Polsce oraz 8. w Europie i Stanach Zjednoczonych. Na tym tle wyraźnie wyróżniają się polskie filmy i seriale dokumentalne HBO Original, których popularność dorównuje najchętniej oglądanym tytułom fabularnym.

Niezwykłe i intrygujące polskie historie oraz sposób prowadzenia narracji dokumentalnej zyskują sławę i uznanie nie tylko wśród polskich użytkowników serwisu HBO Max, ale także poza granicami kraju. W rankingu TOP 15 dokumentów od startu platformy w regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód), opracowanym na podstawie oglądalności z pierwszych 28 dni po premierze, znalazło się aż sześć tytułów znad Wisły: "Łowcy skór", "Zabić Miss", "Król Zanzibaru", "Morderca szyty na miarę", "Skradzione dzieci" oraz "33 zdjęcia z getta".

Polskie dokumenty HBO Original doceniają również amerykańscy widzowie. Do najpopularniejszych tytułów za Oceanem należą m.in. "Skradzione dzieci", "33 zdjęcia z getta", "Łowcy skór" oraz "Morderca szyty na miarę".

Marka HBO od lat kojarzona jest z wysoką jakością i narracją budującą napięcie, dotyczy to także polskich produkcji dokumentalnych HBO Original. Życie pisze najlepsze scenariusze, ale sztuką jest je dobrze opowiedzieć. Interesują nas historie, które niosą ciężar emocjonalny – poruszają i skłaniają do refleksji, zostając z widzem na długo. Cieszę się ogromnie, że widzowie na całym świecie tak chętnie oglądają efekty pracy polskich twórców. Fantastyczne wyniki oglądalności tylko motywują do podejmowania nowych projektów i już niedługo zaproponujemy kolejne mocne historie – mówi Magda Szczawińska, Documentary and International Production Director, TVN Warner Bros. Discovery.

Sukces filmu o "polskim Hannibalu Lecterze"

"Morderca szyty na miarę" to najnowsza polska produkcja HBO Original, która zadebiutowała w serwisie 20 lutego. Opowiada historię "polskiego Hannibala Lectera", jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych i wieloletniego śledztwa, które rozpoczęło się od wyłowienia z Wisły gorsetu z ludzkiej skóry. Serial stał się jedną z najpopularniejszych pozycji dokumentalnych od startu HBO Max w Polsce. Już po trzech tygodniach od premiery uplasował się na 4. miejscu wśród dokumentów w kraju oraz na 11. miejscu w regionie EMEA.

Nadchodzące polskie filmy dokumentalne

HBO Max nie zwalnia tempa. W przygotowaniu są kolejne głośne projekty. Jeszcze w tym roku na platformie zadebiutuje już wcześniej zapowiadany film o Anatoliju Kaszpirowskim, bez wątpienia jednym z najbardziej wyrazistych symboli lat 90. w Polsce. Podczas jego seansów telewizyjnych pustoszały ulice, a niejedna osoba wierzyła, że słynny lekarz na zawsze odmieni jej życie. Mówiono, że jego niesamowite umiejętności mogą wyleczyć całą gamę dolegliwości – od wypadających włosów po nowotwory. Kim naprawdę jest Kaszpirowski i jak to się stało, że niemal całe pokolenie uległo jego urokowi?

W przygotowaniu jest także "Sztuka oszustwa", trzyodcinkowa produkcja dokumentalna o jednym z najbardziej spektakularnych skandali w świecie handlu dziełami sztuki. Poszkodowani szacują straty na około 250 mln dolarów, a główna bohaterka afery, Joanna Segelström była poszukiwana przez Interpol. Dziś czeka na proces w białostockim areszcie. Skala, zasięg i zuchwałość oszustwa sprawiają, że sprawa porównywana jest do głośnej historii Anny Sorokin.

Trwają też prace nad kolejnymi sześcioma tytułami, które zadebiutują w 2027 i 2028 roku. Jednym z nich jest film dokumentalny w reżyserii Elizy Kubarskiej – opowieść o kobietach, dla których sport oznacza codzienne przekraczanie własnych granic. Przewodniczką po tej historii jest Maja Włoszczowska, dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim, która wraz z zawodniczkami z Polski i z innych części świata prowadzi widza przez codzienność ukrytą za podium, wynikami i chwilą zwycięstwa. To historia o cenie, jaką płaci się za życie w sporcie na najwyższym poziomie – o wyrzeczeniach, które nie kończą się wraz z przekroczeniem linii mety.

