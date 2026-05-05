Polskie filmy podbijają świat. "Fantastyczne wyniki oglądalności"

Popularność produkcji dokumentalnych rośnie na całym świecie. Wartość globalnego rynku dokumentów szacuje się obecnie na około 14,4 mld dolarów, a prognozy Business Research Insight wskazują, że w ciągu najbliższej dekady wzrośnie ona do 23 mld dolarów.

Sześć polskich hitów dokumentalnych

Blisko 16 proc. treści w bibliotekach największych platform streamingowych stanowią dziś produkcje dokumentalne – wynika z danych Documentary Television, a HBO Max należy do ścisłej czołówki w tym segmencie. Dokumenty są 4. najchętniej oglądaną kategorią na HBO Max w Polsce oraz 8. w Europie i Stanach Zjednoczonych. Na tym tle wyraźnie wyróżniają się polskie filmy i seriale dokumentalne HBO Original, których popularność dorównuje najchętniej oglądanym tytułom fabularnym.

Niezwykłe i intrygujące polskie historie oraz sposób prowadzenia narracji dokumentalnej zyskują sławę i uznanie nie tylko wśród polskich użytkowników serwisu HBO Max, ale także poza granicami kraju. W rankingu TOP 15 dokumentów od startu platformy w regionie EMEA (Europa, Afryka i Bliski Wschód), opracowanym na podstawie oglądalności z pierwszych 28 dni po premierze, znalazło się aż sześć tytułów znad Wisły: "Łowcy skór", "Zabić Miss", "Król Zanzibaru", "Morderca szyty na miarę", "Skradzione dzieci" oraz "33 zdjęcia z getta".

Polskie dokumenty HBO Original doceniają również amerykańscy widzowie. Do najpopularniejszych tytułów za Oceanem należą m.in. "Skradzione dzieci", "33 zdjęcia z getta", "Łowcy skór" oraz "Morderca szyty na miarę".

Marka HBO od lat kojarzona jest z wysoką jakością i narracją budującą napięcie, dotyczy to także polskich produkcji dokumentalnych HBO Original. Życie pisze najlepsze scenariusze, ale sztuką jest je dobrze opowiedzieć. Interesują nas historie, które niosą ciężar emocjonalny – poruszają i skłaniają do refleksji, zostając z widzem na długo. Cieszę się ogromnie, że widzowie na całym świecie tak chętnie oglądają efekty pracy polskich twórców. Fantastyczne wyniki oglądalności tylko motywują do podejmowania nowych projektów i już niedługo zaproponujemy kolejne mocne historie – mówi Magda Szczawińska, Documentary and International Production Director, TVN Warner Bros. Discovery.

Sukces filmu o "polskim Hannibalu Lecterze"

"Morderca szyty na miarę" to najnowsza polska produkcja HBO Original, która zadebiutowała w serwisie 20 lutego. Opowiada historię "polskiego Hannibala Lectera", jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych i wieloletniego śledztwa, które rozpoczęło się od wyłowienia z Wisły gorsetu z ludzkiej skóry. Serial stał się jedną z najpopularniejszych pozycji dokumentalnych od startu HBO Max w Polsce. Już po trzech tygodniach od premiery uplasował się na 4. miejscu wśród dokumentów w kraju oraz na 11. miejscu w regionie EMEA.

Nadchodzące polskie filmy dokumentalne

HBO Max nie zwalnia tempa. W przygotowaniu są kolejne głośne projekty. Jeszcze w tym roku na platformie zadebiutuje już wcześniej zapowiadany film o Anatoliju Kaszpirowskim, bez wątpienia jednym z najbardziej wyrazistych symboli lat 90. w Polsce. Podczas jego seansów telewizyjnych pustoszały ulice, a niejedna osoba wierzyła, że słynny lekarz na zawsze odmieni jej życie. Mówiono, że jego niesamowite umiejętności mogą wyleczyć całą gamę dolegliwości – od wypadających włosów po nowotwory. Kim naprawdę jest Kaszpirowski i jak to się stało, że niemal całe pokolenie uległo jego urokowi?

W przygotowaniu jest także "Sztuka oszustwa", trzyodcinkowa produkcja dokumentalna o jednym z najbardziej spektakularnych skandali w świecie handlu dziełami sztuki. Poszkodowani szacują straty na około 250 mln dolarów, a główna bohaterka afery, Joanna Segelström była poszukiwana przez Interpol. Dziś czeka na proces w białostockim areszcie. Skala, zasięg i zuchwałość oszustwa sprawiają, że sprawa porównywana jest do głośnej historii Anny Sorokin.

Trwają też prace nad kolejnymi sześcioma tytułami, które zadebiutują w 2027 i 2028 roku. Jednym z nich jest film dokumentalny w reżyserii Elizy Kubarskiej – opowieść o kobietach, dla których sport oznacza codzienne przekraczanie własnych granic. Przewodniczką po tej historii jest Maja Włoszczowska, dwukrotna medalistka olimpijska w kolarstwie górskim, która wraz z zawodniczkami z Polski i z innych części świata prowadzi widza przez codzienność ukrytą za podium, wynikami i chwilą zwycięstwa. To historia o cenie, jaką płaci się za życie w sporcie na najwyższym poziomie – o wyrzeczeniach, które nie kończą się wraz z przekroczeniem linii mety.