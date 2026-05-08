Kultowy reżyser powrócił. "Piekielnie inteligentny" film w abonamencie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Dylan O'Brien i Rachel McAdams w filmie "Pomocy"/Materiały prasowe
Na jednej z czołowych platform streamingowych zagościł właśnie wyczekiwany horror "Pomocy" ("Send Help"), pierwszy od 25 lat kinowy film kultowego reżysera Sama Raimiego z kategorią R, czyli skierowany do widzów powyżej 17. roku życia. Dzieło z zaskakującą rolą gwiazdy "Pamiętnika" Rachel McAdams zebrało świetnie recenzje na Zachodzie.

Film "Pomocy" ("Send Help") trafił do polskich kin 30 stycznia, w kwietniu pojawił się w wypożyczalniach VOD, a od dziś, 8 maja, jest dostępny dla abonentów platformy streamingowej Disney+.

Kto stoi za filmem?

Film nakręcił Sam Raimi, legendarny twórca kultowych horrorów z serii "Martwe zło" z przełomu lat 80. i 90. W obecnym milenium Raimi wyreżyserował dla Marvela trzy filmy o "Spider-Manie" oraz superprodukcję "Doktor Strange w multiwersum obłędu", stanął też za kamerą widowiska Disneya "Oz: Wielki i potężny". Z tego też względu wielu fanów wątpiło, czy reżyser wróci jeszcze kiedyś do swoich krwawych korzeni – wszak ostatni kinowy horror, "Wrota do piekieł", stworzył 15 lat temu, zaś ostatni film grozy z kategorią R – "Dotyk przeznaczenia" – w roku 2000.

A jednak twórca zaskoczył wszystkich niedowiarków i powrócił z horrorem "Pomocy" opisywanym sugestywnie jako połączenie "Misery" z "Cast Away: Poza światem".

Film zebrał 93 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes.

"Wykorzystując zamiłowanie reżysera Sama Raimiego do diabolicznego chaosu, film nie potrzebuje żadnej pomocy, jeśli chodzi o dreszczyk emocji, dzięki świetnym rolom Rachel McAdams i Dylana O'Briena, a także piekielnie inteligentnemu scenariuszowi" – podsumowują krytycy.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają niekojarzona w ogóle z horrorem Rachel McAdams ("Pamiętnik", "Wredne dziewczyny", "Doktor Strange") oraz Dylan O'Brien ("Więzień labiryntu", "Teen Wolf: Nastoletni wilkołak", "Rocznica"), a towarzyszą im ulubiony aktor Raimiego – Bruce Campbell ("Martwe zło", "Armia ciemności", "Bubba Ho-Tep"), Chris Pang ("Bajecznie bogaci Azjaci", "Palm Springs", "Aniołki Charliego"), Dennis Haysbert ("Daleko od nieba", "24 godziny", "Trzynaste piętro") i córka reżysera – Emma Raimi ("Wrota do piekieł").

O czym jest film?

Linda Liddle (Rachel McAdams) i Bradley Preston (Dylan O'Brien) są jedynymi ocalałymi z katastrofy lotniczej. Uwięzieni na bezludnej wyspie, zmuszeni są do współpracy, mimo że od lat dzielą ich głębokie animozje i skrajnie odmienne charaktery. Początkowa walka o przetrwanie szybko odsłania jednak coś więcej niż tylko konflikt osobowości. Izolacja, strach i rosnące napięcie sprawiają, że relacja bohaterów przeradza się w niepokojąco zabawną i coraz bardziej bezwzględną grę o dominację.

