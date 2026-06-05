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Kultowy thriller wrócił w formie serialu. "Nowy De Niro" zdążył przerazić widzów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 07:00
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Javier Bardem i Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"
Javier Bardem i Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"/Materiały prasowe
Powieść kryminalna Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" była już dwukrotnie przenoszona na ekran – w latach 1962 i 1991. Oba filmy odniosły sukces. Po kolejnych trzech dekadach przyszła pora na serial, który wyprodukowali Steven Spielberg oraz Martin Scorsese, reżyser remake'u z lat 90. Dla jakiej platformy powstał nowy thriller w odcinkach i kto w nim gra tym razem? Właśnie nastąpiła premiera.

Serial "Przylądek strachu" ("Cape Fear") zadebiutował dziś, 5 czerwca, na platformie Apple TV+.

Kto stoi za serialem?

Wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams ("Nocna suka", "American Hustle", "Zaczarowana") gra główną rolę i jest producentką wykonawczą serialu "Przylądek strachu", produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę ("The Act", "Candy", "Nowy smak wiśni") oraz wyprodukowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsesego ("Czas krwawego księżyca", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera", "E.T.", "Szeregowiec Ryan"), który był producentem filmu z 1991 roku.

Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"
Amy Adams w serialu "Przylądek strachu"

Twórca serialu, Antosca, jest producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem ("Chucky", "Candy", "Nowy smak wiśni") dla Eat The Cat, a Darryl Frank ("Zawód: Amerykanin", "Władcy przestworzy", "Halo") i Justin Falvey ("Zawód: Amerykanin", "Na Zachód", "Wrogie niebo") są producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial został sworzony i wyprodukowany w ramach ogólnej umowy Antoski z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

W serialu grają także zdobywca Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego, oraz nominowany do nagrody Emmy i Złotego Globu Patrick Wilson ("Obecność", "Aquaman", "Małe dzieci", "Anioły w Ameryce").

Patrick Wilson w serialu "Przylądek strachu"
Patrick Wilson w serialu "Przylądek strachu"

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" ("The Executioners") która zainspirowała klasyczny film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem, Robertem Mitchumem i Polly Bergen w rolach głównych, jak i na docenionym przez krytyków oraz kasowym (182 miliony dolarów wpływów z kin na całym świecie) remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsesego oraz z Robertem De Niro, Nickiem Nolte'em i Jessicą Lange na pierwszym planie.

O czym jest serial?

W "Przylądku strachu" nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowdenów (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. 10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako "pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku" – możemy się  zatem spodziewać uwspółcześnienia fabuły.

Już sam zwiastun wzbudził emocje wśród widzów. Szczególnie zwrócili oni uwagę, że Javier Bardem w roli, którą uprzednio grał Robert De Niro, budzi autentyczne przerażenie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Przylądek strachuApple TVAmy AdamsJavier Bardem
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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