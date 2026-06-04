Nowy polski serial kryminalny w drodze. To adaptacja kultowej powieści

Serial "GON" powstaje w koprodukcji CANAL+ i TVP, a data premiery nie jest jeszcze znana.

O czym jest serial?

Serial, podobnie jak powieść, łączy konwencję kryminału i thrillera z wyrazistą warstwą psychologiczną. Mikun, cierpiący na bezsenność komisarz policji, popada w obsesję na punkcie seryjnego mordercy. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ta obsesja jest wzajemna. "GON" to historia o cienkiej granicy między łowcą a zwierzyną, i o tym, jak te role mogą się przenikać. Obok samego dochodzenia równie ważne stają się prywatne relacje bohaterów, problemy i traumy z przeszłości, które wpływają na rozwój sprawy.

Pierwowzór literacki, "Zwierz" Piotra Kościelnego, to w tej chwili powieść już kultowa wśród miłośników kryminałów. Na portalu Lubimyczytac.pl książka ma wysoką średnią 8.1/10 spośród blisko 4 tys. ocen.

Kto występuje w serialu?

W rolę komisarza Mikuna, doświadczonego policjanta stojącego na czele specjalnej grupy dochodzeniowej, wciela się Marcin Sztabiński ("Dom dobry", "Czarna śmierć", "To nie mój film"). Nazwiska pozostałych członków obsady, wśród której mają znaleźć się wybitni aktorzy, poznamy w późniejszym terminie.

Kto stoi za serialem?

Za serial odpowiada duet reżyserski Marta Karwowska ("Fanfik", "Tarapaty") i Bartosz Kruhlik ("Supernova", "Gang Zielonej Rękawiczki"), autorami scenariusza są Kacper Wysocki ("Klangor") i Liliana Pomykalska ("Belfer 3"). Producentami są Agnieszka Ptaszyńska-Bochniak z ramienia CANAL+, Jakub Nguyen z TVP, Piotr Dzięcioł z Opus TV.

Wiemy, że widzowie CANAL+ cenią kryminały z mocną historią – angażujące, niepokojące, a jednocześnie oparte na wiarygodnych emocjach. "GON" powstał właśnie z myślą o takich odbiorcach. To serial dopracowany na każdym poziomie: od scenariusza i castingu po reżyserię oraz warstwę wizualną. Wierzymy, że spełni oczekiwania fanów jakościowych, mrocznych produkcji gatunkowych – mówi Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska.

Ten serial jest dowodem na to, jak bardzo dbamy o jakość seriali premium sygnowanych logo TVP. Wciągający scenariusz pełen niespodziewanych zwrotów akcji, obsada uginająca się od znakomitych nazwisk, mroczny klimat – wszystko to, za co Polacy pokochali rodzime kryminały, znajdą też w naszej produkcji. Jestem pewien, że o "GONIE" będzie głośno – dodaje Arkadiusz Pawlik, Dyrektor Agencji Kreacji Filmu i Serialu.