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Kultowe klasyki, popularne sagi, lekkie czytadła. Najlepsze ekranizacje w jednym miejscu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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Ekranizacje Twoich ulubionych książek
Ekranizacje Twoich ulubionych książek/Netflix
Nieważne, czy najmocniej kręcą Cię kultowe klasyki, popularne sagi czy lekkie czytadła – na platformie Netflix czeka tak wiele historii inspirowanych książkami, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. W serwisie dostępny już jest filmowy księgozbiór, który nazywa się "Ekranizacje Twoich ulubionych książek".

"Ekranizacje Twoich ulubionych książek" to specjalna kolekcja, gdzie znajdziesz różnorodne odsłony swoich ukochanych lektur oraz odkryjesz zupełnie nowe dzieła.

9 sekcji tematycznych

Netflix przygotował swoisty "Bookflix", czyli wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy książek poczują się jak w ulubionym fotelu do czytania. Kolekcja "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu każdy widz szybko i wygodnie znajdzie tytuły z gatunków i stylów, które preferuje. A więc zdecyduj, czy:

  • chcesz poznać niesamowitych bohaterów,
  • chcesz odkrywać wciągające światy,
  • uwielbiasz zwroty akcji,
  • rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,
  • fascynują Cię dokumenty,
  • jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,
  • uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,
  • kolekcjonujesz mangę i komiksy,
  • masz bzika na punkcie historii internetowych.

Popularność ekranizacji

Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netflixie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak "Twoja zodiakalna lista", które spotkały się z ciepłym przyjęciem. "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust – komentuje Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści w Netflixie.

Jak znaleźć kolekcję?

Kolekcję "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" można znaleźć na stronie głównej Netflixa, poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixadaptacjafilmyksiążki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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