Kultowe klasyki, popularne sagi, lekkie czytadła. Najlepsze ekranizacje w jednym miejscu

"Ekranizacje Twoich ulubionych książek" to specjalna kolekcja, gdzie znajdziesz różnorodne odsłony swoich ukochanych lektur oraz odkryjesz zupełnie nowe dzieła.

9 sekcji tematycznych

Netflix przygotował swoisty "Bookflix", czyli wyjątkowe miejsce, gdzie miłośnicy książek poczują się jak w ulubionym fotelu do czytania. Kolekcja "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" została podzielona na dziewięć sekcji tematycznych, dzięki czemu każdy widz szybko i wygodnie znajdzie tytuły z gatunków i stylów, które preferuje. A więc zdecyduj, czy:

chcesz poznać niesamowitych bohaterów,

chcesz odkrywać wciągające światy,

uwielbiasz zwroty akcji,

rozkoszujesz się wzruszającymi romansami,

fascynują Cię dokumenty,

jesteś miłośnikiem historii i produkcji kostiumowych,

uwielbiasz przygody dla osób w każdym wieku,

kolekcjonujesz mangę i komiksy,

masz bzika na punkcie historii internetowych.

Popularność ekranizacji

Zauważyliśmy, że fani naprawdę ekscytują się ekranizacjami książek dostępnymi w Netflixie. Postanowiliśmy więc zrobić przyjemność miłośnikom czytania i stworzyliśmy miejsce, gdzie wygodnie można znaleźć filmowe i serialowe interpretacje ulubionych książek oraz odkryć nowe fascynujące historie. Oparliśmy się przy tym na niedawno unowocześnionym interfejsie, czerpiąc przykład z wcześniejszych kolekcji powiązanych z fanami, jak "Twoja zodiakalna lista", które spotkały się z ciepłym przyjęciem. "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" to wciągająca i ekscytująca kolekcja, która zawiera rozrywkę inspirowaną literaturą i pozwala naszym widzom wygodnie znaleźć coś nowego do obejrzenia w oparciu o ich czytelniczy gust – komentuje Mansi Patel, dyrektorka ds. odkrywania treści w Netflixie.

Jak znaleźć kolekcję?

Kolekcję "Ekranizacje Twoich ulubionych książek" można znaleźć na stronie głównej Netflixa, poprzez wyszukiwarkę oraz pod adresem netflix.com/books.