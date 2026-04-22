Dziennik Gazeta Prawana logo

Głośny serial prawniczy wreszcie w Polsce. Gwiazda w szczytowej formie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Matlock", odcinek 3./Materiały prasowe
Już dziś na antenie jednego z polskich kanałów telewizyjnych zadebiutuje trzeci odcinek jednego z najbardziej cenionych seriali prawniczych ostatnich lat – "Matlock" z legendarną Kathy Bates w tytułowej roli. Świat ogląda właśnie drugi sezon hitu, a Polacy mają możliwość zapoznać się z pierwszym. Gdzie mogą to zrobić?

Trzeci odcinek serialu "Matlock" zostanie wyemitowany dziś, 22 kwietnia, o godz. 22:00, na kanale FX. Kolejne odcinki hitu będą wyświetlane w każdą środę o tej samej godzinie.

O czym jest ten serial?

Laureatka Oscara, Kathy Bates, wciela się w postać Madeline "Matty" Matlock – błyskotliwej prawniczki, która udowadnia, że na wielki powrót nigdy nie jest za późno.

Madeline Matlock po latach przerwy postanawia wrócić do zawodu. Trafia do prestiżowej kancelarii, gdzie ze względu na wiek nikt nie traktuje jej poważnie – co szybko okazuje się jej największym atutem. Wykorzystując wizerunek "niepozornej starszej pani" Matty z łatwością ogrywa przeciwników, wygrywając najbardziej skomplikowane sprawy. Szybko jednak staje się jasne, że jej powrót to nie tylko wynik tęsknoty za pracą, ale starannie zaplanowany ruch, za którym kryje się osobista i tajemnicza misja.

Do kogo skierowany jest ten serial?

"Matlock" to propozycja dla fanów seriali prawniczych, ale także dla widzów, którzy w produkcjach telewizyjnych szukają wyrazistych bohaterek i życiowego doświadczenia – zwraca uwagę FX. Historia skupia się na losach kobiety, która udowadnia, że dojrzałość pozwala widzieć więcej i trafniej oceniać ludzi.

W każdym z 19 odcinków niepozorność głównej bohaterki staje się jej największym atutem, prowadząc do najbardziej zaskakujących rozwiązań prawnych.

Dlaczego warto oglądać ten serial?

Serial warto śledzić przede wszystkim dla Kathy Bates, która w szczytowej formie powraca na ekran, pokazując zupełnie nowe, błyskotliwe oblicze gwiazdy kultowego "Misery" – zachwala FX, ale z tą opinią zgadzają się również krytycy. Głośny serial ocenia pozytywnie aż 90 proc. krytyków na Rotten Tomatoes.

"Każdy z odcinków to nowa, fascynująca sprawa sądowa i wciągająca akcja, w której tradycyjne prawo zderza się z nieszablonowym sprytem głównej bohaterki. Całość dopełniają silne postacie kobiece, a relacja Matty z jej szefową, Olympią (Skye P. Marshall), stanowi jeden z najciekawszych i najbardziej dynamicznych punktów produkcji" – czytamy w informacji prasowej.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: FXnowy odcinekKathy Batesserial prawniczy
Powiązane
Jacob Elordi w trzecim sezonie serialu "Euforia"
Słynny serial miał być skasowany, ale wrócił. I jest na samym szczycie
"Marshals: historia z Yellowstone"
Pierwsza wpadka kultowego twórcy. Mimo to serial cieszy się wysoką oglądalnością
Harold Perrineau w serialu "Stamtąd"
Kultowy serial powrócił. Na żaden sezon megahitu nie czekano tak długo
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraGłośny serial prawniczy wreszcie w Polsce. Gwiazda w szczytowej formie »
Zobacz
|
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
PRL, quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Nowa Toyota Yaris Cross wnętrze
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat
Pieris japoński to doskonała alternatywa dla hortensji
Posadź zamiast hortensji. Zdobi ogród aż do jesieni i jest łatwiejszy w uprawie
Policja kontroluje prędkość
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 8/10 to ekspert
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj