Dziennik Gazeta Prawana logo

Pierwsza wpadka kultowego twórcy. Mimo to serial cieszy się wysoką oglądalnością

Piotr Kozłowski
37 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Marshals: historia z Yellowstone"
"Marshals: historia z Yellowstone"/Materiały prasowe
Nastąpiła premiera ósmego odcinka najnowszej produkcji autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. Mowa o kolejnym spin-offie serialu "Yellowstone", mianowicie "Marshals: historia z Yellowstone" ("Marshals: A Yellowstone Story"), w którym śledzimy losy Kayce'a Duttona. Gdzie można oglądać nowy odcinek?

Ósmy odcinek serialu "Marshals: historia z Yellowstone" pojawił się  dziś, 20 kwietnia 2026 roku na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

Pierwsza wpadka

Co nieprzyjemnie zaskakujące, "Marshals: historia z Yellowstone" jest pierwszym serialem z uniwersum "Yellowstone", który nie spodobał  się znacznej części krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes tylko 44 proc. recenzji jest pozytywnych. Co gorsza, jeszcze bardziej rozczarowani są widzowie – wśród użytkowników portalu jedynie 29 proc. ocenia serial kultowego twórcy Taylora Sheridana przychylnie.

"Nadal jest tu coś obiecującego, ale jak na pierwsze trzy odcinki, to za mało" – pisze Verne Gay w "Newsday".

"Potężne rozczarowanie" – spostrzega wielu recenzentów.

Jednak porażka artystyczna nie wpływa na oglądalność. To znak czasów: widzowie narzekają, ale oglądają – SkyShowtime nie ma obecnie popularniejszego tytułu na platformie.

O czym jest serial?

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals , gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. On i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) i Miles Kittle (Tatanka Means) – starają się jednocześnie udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie oraz pogodzić obowiązki służbowe i troskę o najbliższych. Dla Kayce'a są to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu poza Lukiem Grimesem znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to licząca pięć sezonów kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimenowy serialMarshalsYellowstone
Powiązane
Andrew Scott i Margaret Qualley w filmie "Blue Moon"
Jeden z najpiękniejszych filmów roku ominął polskie kina. Ale jest w abonamencie
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026
"Poszukiwany, poszukiwana"
Najlepsze polskie filmy w streamingu. Klasyki PRL i lat 90. na jednej platformie
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPierwsza wpadka kultowego twórcy. Mimo to serial cieszy się wysoką oglądalnością »
Zobacz
|
Emeryci mają czas do 30 kwietnia 2026
Seniorzy mają czas do 30 kwietnia 2026. ZUS wysłał ważne dokumenty do emerytów. Co trzeba zrobić do końca kwietnia?
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S3 w Gorzowie Wielkopolskim – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Przekraczają 120 km/h, ale mandat nie przychodzi. To skuteczny i legalny sposób na odcinkowy pomiar
Nowy Fiat 126 Vision
Oto nowy Fiat za 58 600 zł. Włosi zaszaleli, to wielki powrót Malucha
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda Octavia wjeżdża do Polski i tak wygląda. Pod maską rewolucja
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj