Najgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026

Poniżej prezentujemy pełną listę "nagrodzonych".

Węże 2026

WIELKI WĄŻ

"Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZY DUET

Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI

"Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Putin w pielusze - "Putin"

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Putin - "Putin"

NAJGORSZY TELEDYSK

"Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZY PLAKAT

"Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

"Freddy. Pudel nie z tej ziemi" - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film)

Ogłoszenie werdyktu

Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbyło się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych – 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.

Węże – dotychczasowi laureaci antynagród

W dotychczasowej historii Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024), "Quo Vadis" (2025).

Popkulturalna Akademia Wszystkiego

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.