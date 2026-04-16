Dziennik Gazeta Prawana logo

Najgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 22:12
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Putin"/Materiały prasowe
Popkulturowa Akademia Wszystkiego po raz 15. przyznała antynagrody filmowe Węże. Wielkiego Węża dla najgorszego filmu roku otrzymało najnowsze dzieło najbardziej utytułowanego twórcy w historii Węży, Patryka Vegi, czyli niesławny, nomen omen, "Putin". W sumie film Vegi "nagrodzono" pięcioma Wężami. Tyle samo otrzymał obraz "Friz & Wersow. Miłość w czasach online".

Poniżej prezentujemy pełną listę "nagrodzonych".

Węże 2026

WIELKI WĄŻ

  • "Putin" (reżyseria Patryk Vega, producent Patryk Vega) – za film, który jest niemalże tak zły, jak postać, o której próbuje opowiadać.

NAJGORSZA REŻYSERIA

  • Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZY SCENARIUSZ

  • Patryk Vega - "Putin"

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

  • Karol "Friz" Wiśniewski - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

  • Weronika "Wersow" Sowa - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZY DUET

  • Friz i Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

  • Tomasz Kot - "Kleks i wynalazek Filipa Golarza"

NAJGORSZY SEQUEL, PREQUEL LUB REMAKE

  • "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" (reżyseria Maciej Kawulski, producenci Tomasz Wardyn, Maciej Kawulski)

NAJGORSZY FILM INFLUENCERSKI

  • "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" (reżyseria Krystian Kuczkowski, producenci Mateusz Kowalczyk, Błażej Pieczonka, Łukasz Wojtyca)

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

  • Putin w pielusze - "Putin"

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

  • Putin - "Putin"

NAJGORSZY TELEDYSK

  • "Na zawsze" Friz & Wersow - "Friz & Wersow. Miłość w czasach online"

NAJGORSZY PLAKAT

  • "Ja jestem Niepokalane Poczęcie" (prod. Anna Kondrat, Michał Kondrat, Marek Trojak; dystr. Kondrat - Media)

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU

  • "Freddy. Pudel nie z tej ziemi" - org. "200% Wolf" (dystr. Monolith Film)

Ogłoszenie werdyktu

Tegoroczne uroczyste ogłoszenie werdyktu odbyło się we współpracy z ogólnopolskim, kultowym cyklem filmów tak złych, że aż dobrych – Najlepsze z Najgorszych – 16 kwietnia w warszawskiej Kinotece.

Węże – dotychczasowi laureaci antynagród

W dotychczasowej historii Węży nagrody dla najgorszych filmów roku zdobywały: "Wyjazd integracyjny" (2012), "Kac Wawa" (2013), "Ostra randka" (2014), "Obce ciało" (2015), "Ostatni klaps" (2016), "Smoleńsk" (2017), "Botoks" (2018), "Studniówk@" (2019), "Futro z misia" (2020), "365 dni" (2021). "Ściema po polsku" (2022), "Niewidzialna wojna" (2023), "Blef doskonały" (2024), "Quo Vadis" (2025).

Popkulturalna Akademia Wszystkiego

Popkulturalna Akademia Wszystkiego (PAW) liczy blisko 200 osób, zajmujących się działalnością kulturalną w naszym kraju, dziennikarzy, twórców, animatorów kultury i in. Co roku przyznają oni Węże (nagrody dla najgorszych polskich filmów). Zgodnie z założeniami pomysłodawców, Węże w humorystyczny sposób mają zachęcać do dyskusji o jakości polskiego kina i zwrócić uwagę na niebezpieczne trendy, które nie służą rozwojowi i pomyślności polskiej kinematografii.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Putinwężeantynagrodynajgorsze filmy
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajgorsze polskie filmy. Przyznano antynagrody Węże 2026 »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj